Tenemos que buscar humor que trascienda: Trino

CREADOR DE PERSONAJES

Las redes sociales, donde reinan los memes, han cambiado la manera de ver las cosas, señala el creador de personajes entrañables como El Santos o la Tetona Mendoza, pero también han contribuido a la polarización y a mirar desde una escala donde no hay grises, solo blanco y negro.

"Para mí es algo romántico publicar todavía en papel, me parece interesante, pero tuvimos que darle un giro de 180 grados a todo", dice el caricaturista con una trayectoria que suma más de tres décadas.

"Me da risa que mucha gente toma mis tiras del Rey Chiquito como si estuviera hablando de (Andrés Manuel) López Obrador, cuando esas tiras son de la época de (Vicente) Fox; tengo la teoría de que la política se repite: todo mundo hace las mismas pendejadas cada seis años".

"Me da risa que mucha gente toma mis tiras del Rey Chiquito como si estuviera hablando de (Andrés Manuel) López Obrador, cuando esas tiras son de la época de (Vicente) Fox; tengo la teoría de que la política se repite: todo mundo hace las mismas pendejadas cada seis años".

Por ello, prefiere mantenerse al margen de las discusiones polarizantes en internet y del ritmo que apremia reaccionar al momento.

"Me ha ayudado muchísimo creativamente haberme venido a vivir en 2011 a Ajijic, es un ambiente totalmente diferente al estrés de la Ciudad, mis amigos cuando me visitan no aguantan el sonido nocturno de los grillos, están acostumbrados a las ambulancias, el tráfico y la música de fondo de los antros, acá es demasiado tranquilo, pero a mí esta idea de vivir en una especie de barrio como cuando yo era niño, donde los niños juegan en la calle y van y vienen a la escuela, me pone en ambiente más relajado y reflexivo".

Usa las redes sociales, sí, para publicar sus proyectos, pero le gusta mantenerse alejado de las discusiones. Sobre todo las políticas y aunque no bloquea a nadie, tiene a mucha gente silenciada.

"Me dedico al humor cotidiano pero no tengo tantos haters como cuando digo que le voy al Atlas. Trato de no hablar de política, ya está muy polarizado todo y yo no quiero sumar mi granito de arena a eso, que se dividan familias, amistades, que la gente ya no se vuelva a escuchar ni a ver porque nos han dividido los políticos, desde antes primero el PAN, el PRI y ahora Morena también, todos los partidos se han dedicado a la polarización pero los que comenzaron esto fueron los panistas, la verdad", afirma.

Su paz mental, comparte, en ese sentido no está en negociación. Se encuentra en la periferia de todo eso.

"Mantenerme una rayita atrás de todo eso me da mucha paz, tengo amigos de los dos lados, no me defino ni fifí ni chairo, hay cosas que me gustan y que no me gustan de ambos lados, no voy a aportar nada al decir que ciertas cosas me gustan o no, porque la gente hoy ve todo en blanco y negro y los grises quedaron totalmente cancelados: este no es un estadio de futbol donde están los de las Chivas y enfrente los del Atlas y están tirándose mierda unos a otros porque el partido se acaba y en mi casa mis tíos son Chivas y mi papá y yo somos Atlas.

"Esto se ha vuelto un estadio de futbol permanente con personas viéndolo todo blanco y negro, nunca me ha gustado esta división, uno puede pensar de distintas formas".

Así que Trino se concentra mejor en otras plataformas para dar salida a su creatividad. Tiene La Chora Interminable, el programa de radio donde comparte micrófonos con su colega José Ignacio Solórzano "Jis"; también La Chora TV, realiza contenidos de YouTube, tiene un pódcast y prepara una versión animada de El Santos.

En estos medios da pie a su humor crítico y busca no engancharse en los temas de moda, que enojan a alguien hoy y el lunes son noticia vieja.

"Por eso el meme tiene tanto éxito, tiene el efecto de la inmediatez, nosotros tenemos que pensar en un humor que trascienda eso y que tenga que ver a lo mejor con una moda o con algo que esté ahorita vigente pero que pueda salir el lunes y tenga vigencia", señala.

Trino recibe este sábado el Homenaje de Caricatura La Catrina en el marco de la FIL de Guadalajara.