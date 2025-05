Pone en alto Reynosa

Ciudad Juarez, Chihuahua, fue sede de un evento en donde se enaltece a la canción ranchera y se realizó el 16 de mayo, en el Auditorio Cívico Benito Juárez de la mencionada ciudad, en esta tercera edición: “Grandes Voces de la Canción Ranchera 2025”

Fue la cantante reynosense Aglaé Salinas quien se llevo el triunfo en un encuentro que contó con la participación de más de 300 cantantes.

Durante la ceremonia, se hizo presente Aída Cuevas, la máxima exponente de la canción ranchera quien entregó el reconocimiento al primer, segundo y tercer lugar del concurso, además de entregar del máximo galardón del género ranchero la medalla “Aída Cuevas” a varios artistas de la música ranchera de México, de Estados Unidos y Colombia, en este evento dirigido por Gerardo Fierro.

Aquí junto a Aída Cuevas quien le entregó su reconocimiento.

DIFUNDE NUESTRA MÚSICA

Este evento, tiene como objetivo fortalecer la difusión del género ranchero y celebrar el talento musical en la región.

Aglaé Salinas, quien orgullosamente representó a Reynosa, se llevó el primer lugar de “Grandes Voces de la Canción Ranchera 2025” con lo que reafirma su compromiso con la promoción y conservación de la rica tradición de la música ranchera en el país.

La cantante reynosense dijo: “Esta vida me ha dado tantas sorpresas, logré conocer a mi más grande ídolo, la maestra Aída Cuevas, un sueño que no creí que pudiera hacer realidad, ella es un gran ejemplo como artista y ser humano al que yo aspiro ser, también esta vida me ha dado la oportunidad de convivir con grandes personas que comparten este amor por la música que tanto aprecio”

MUY CONTENTA

También compartió muy contenta dijo que este triunfo se lo dedica a la gente de Reynosa, pues deja claro que a donde que va, enarbola el estandarte de ser orgullosamente reynosense y tamaulipeca.

Así mismo agradeció antes que nada a Dios por este gran logro, pero también hizo hincapié en el apoyo incondicional de su familia, amigos y quienes han confiado en su talento, que a la larga los resultados han sido positivos.