Regresa al teatro

Después de siete años alejado de los escenarios teatrales, José María de Tavira regresa para interpretar al psiquiatra Martin Dysart en la puesta en escena Equus, dirigida por Miguel Septién, que se estrena mañana en el Teatro Milán.

La obra, escrita por Peter Shaffer, explora la vida de Alan Strang -personaje que encarna Emilio Schoning- un joven que llega al consultorio del psiquiatra tras haber cegado brutalmente a seis caballos en un establo.

TRAS LARGA AUSENCIA

"Tengo siete años sin hacer teatro, y este es el que más esfuerzo demanda; requiere un músculo actoral muy completo, y yo tenía mucho sin ejercitarlo. Quería ponerme un reto fuerte. Es un texto clásico, y fue un desafío tanto como actor como en lo personal, porque implica sumergirse en mundos muy complejos", contó De Tavira en entrevista.

La trama de Equus explora temas profundos como la represión sexual, el fanatismo religioso y la búsqueda de identidad, a través de las sesiones entre el psiquiatra y el paciente.

REFLEXIVA

La obra invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, el deseo y la culpa, cuestionando cómo la sociedad juzga ciertos impulsos naturales.

"Es intentar hacer algo de máxima exigencia. Me adentro en la piel de un psiquiatra conocido por estar dispuesto a abandonar la ortodoxia, y eso no siempre es suficiente. Está muy enamorado del mundo helénico, del universo griego", agregó.

Por su parte, el director Miguel Septién afirmó que la producción busca anclarse en una honestidad profunda para amplificar la experiencia.

"Somos afortunados porque el hambre que tenemos y nuestras visiones sobre el teatro y lo que significa ser humano son muy coincidentes. Queremos que el público confíe en su instinto, en su sensibilidad", explicó.

Equus tendrá funciones hasta el 28 de septiembre en el Teatro Milán, con un elenco que también incluye a Flor Benítez, Héctor Berzunza, Humberto Mont y Luz Olvera.