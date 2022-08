Desea 'Don Ferro' competir en Mundial de estatuas vivas

Este artista urbano originario de La Merced busca ahora apoyo de las autoridades o de patrocinadores para cumplir su sueño de representar a México en The World Living Statues Festival, que se realizará en octubre, en Países Bajos.

Él es conocido por en la CDMX, pues lo mismo ha estado "expuesto" en estaciones del Metro que en el Centro Histórico. Sus creaciones lo hacen parecer una auténtica escultura.

"Estuve trabajando más o menos como cuatro meses y una semana, de día y noche, para lograr la textura que tiene mi personaje, sí parece metal", contó en entrevista.

Dedicado a las labores artísticas desde hace 11 años con sus estatuas humanas, dijo que

"Don Ferro" está inspirado en su abuelo y bisabuelo, quienes fueron ferrocarrileros y trabajaron en las vías de México y Estados Unidos.

Hace casi tres meses, el Metro capitalino lo invitó a presentarse en sus instalaciones. Así recorrió 20 estaciones como La Raza, Hidalgo, Centro Médico, Ciudad Universitaria, Balderas, Pantitlán, Tacubaya y Cuatro Caminos.

En cada una de ellas, la estatua humana se quedaba inmóvil entre 40 y 50 minutos.

Tan buena fue la aceptación de "Don Ferro" entre los usuarios que para septiembre hará más recorridos con motivo del aniversario del sistema colectivo de transporte.

Su trabajo como estatua humana le permitió participar en el 2019 en The World Living Statues Festival, donde quedó entre los 20 primeros lugares con su personaje "Un Fulano de Talavera", que simulaba ser una escultura de la cerámica típica de Puebla.

Fue la primera vez que un latinoamericano participaba en un concurso artístico de esa índole.

De hecho, impresionó tanto a los jueces europeos que a Moctezuma lo invitaron para el festival del siguiente año. Sin embargo, esa edición se canceló por la llegada de la pandemia y apenas se retomará en octubre.

Ahora el creador urbano busca apoyo para viajar a Países Bajos y representar a México en el festival.

"No pido que alguien me pagué todo, Sólo busco apoyo de las autoridades o un patrocinio que me ayude a llegar a Holanda y poder representar a México. Este tipo de arte no es muy conocido aquí, por eso me ha sido difícil que me escuchen", dijo.