Invitan a inauguración del Festival Santa Lucía

El primer fin de semana de la edición 17 del Festival Internacional Santa Lucía (FISL) contará con la presencia de compañías que por primera vez están en la Ciudad.

"Queremos que todos puedan disfrutar, por eso llevamos las artes a la calle", señaló en rueda de prensa la productora Victoria Kühne, presidenta del Patronato del festival.

Los eventos, indicó, tienen como fin dejar una huella duradera en la sociedad regiomontana.

La inauguración estará a cargo del circo francés Cirque Inextremiste con el espectáculo aéreo "Exit", que se presentará el sábado a las 18:00 horas, en la Explanada de los Héroes.

Repetirá función domingo 20, a la misma hora y lugar.

"Summer Break", de la compañía canadiense Flip Fabrique es un show de acrobacias y peleas de almohadas que revive aquellos campamentos de verano de los años 70 y 80.

El espectáculo inicia el sábado, a las 19:00 horas, en la Explanada Casa Rosa, al interior del Parque Fundidora.

Tendrá funciones martes a sábado, a las 19:00 y 20:00 horas; domingo 20 y 27 de octubre, a las 18:00, 19:00 y 20:00 horas y domingo 3 de noviembre, a las 19:00 y 20:00 horas. No hay función lunes 21 y 28 de octubre.

The Alphabet of Awesome Science deleitará a chicos y grandes en el Forito Santa Lucía, en el escenario al aire libre del Teatro de la Ciudad, con dinámicas que combinan la enseñanza del inglés y la ciencia. del 19 de octubre al 03 de noviembre, con horarios de lunes a viernes, 09:00 y 19:00 horas, sábado y domingo, 16:00 y 19:00 horas, viernes 25 de octubre, 19:00 horas. No hay función el lunes 28 octubre.

El Festival ha tenido 18 millones de asistentes en un total de 493 días de las pasadas 16 ediciones, agregó Kühne. Este año contarán con 100 espectáculos de 26 países.

A la rueda de prensa acudieron representantes de los espectáculos que estrenarán este fin de semana.