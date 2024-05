Ofrecen velada literario musical

Club de Cultura Musical presidido por la señora Virginia Gutiérrez de Magaña, Ateneo de Reynosa, El Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes y Museo Histórico se unieron para hacer posible una exquisita velada literario musical como parte de una emisión más de Noche de Museos, en el marco de la celebración del Día de la Madre.

Tras la bienvenida a cargo de Virginia de Magaña, Alejandra Vega, Graciela Vergara y Martha Valdivia, presentaron lecturas teatralizadas "Todos tenemos una Historia que contar y una canción por dedicar...cuando se es mamá" ofreciendo textos de su autoría.

En el rubro musical se contó con la participación de la doctora Lourdes Altamirano de Fuentes quien interpretó Piensa en Mí y Por Cobardía.

Y siguiendo con el programa artístico llegó Aída Rodríguez de Cantú quien deleitó a los asistentes con bellas melodías como Voy Apagar la Luz, Contigo Aprendí, No me Quieras Tanto y a capela No Llores por mi Argentina demostrando una extraordinaria voz.

Se prosiguió la tecladista Juliana Pérez Hernández quien ejecutó los temas Señora, Señora de Denisse de Kalafe, Virtuosa de Samuel Adrián, Atardecer Reynosense del maestro Pepe Ramos y Grande tu vida de Hugo Giouxs.

Tras casi dos horas de un programa donde el arte y la cultura fueron los invitados de honor, las palabras de agradecimiento y despedida estuvieron a cargo de Emilia Vela directora del Ateneo de Reynosa.

SIEMPRE APOYANDO

EL MAÑANA DE REYNOSA dio cobertura puntualmente a este evento en el que mediante el arte y la cultura se enaltece nuestra ciudad, pues el licenciado Orlando Deándar y su esposa Esthela Ayala de Deándar ahora desde Fomento Cultural Reynosa A.C. brindan su gran apoyo a los artistas reynosenses y promueve con satisfacción estos eventos culturales.

Artistas, organizadores e invitadas especiales.

José Luis Magaña y Virginia Gutiérrez de Magaña.

Artemio Guerra y Elva Pérez de Guerra.

Aída Cantú y Lauro Cantú de Luna

Flor y Martín Santamaría.

Alejandra Vega, Graciela Vergara y Martha Valdivia, presentaron lecturas teatralizadas.

Lourdes Altamirano de Fuentes deleita con su voz.

Aída Rodríguez de Cantú se lleva los aplausos con sus interpretaciones.

Tecladista Juliana Pérez Hernández.

Nora Iris Cantú, Marcia Luna, Linda Vázquez y Vicky de Magaña.