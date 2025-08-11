Presentan película´Río Bravo cuna de grandes talentos´, proyecto cinematográfico, promueve los artistas del municipio
La cinta "Río Bravo cuna de grandes talentos" es un trabajo cinematográfico patrocinado exclusivamente por el programa PACMyC 2024. (Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias) y se presentó hace unos día en Cinemex de Río Bravo con la presencia de los homenajeados en el filme, así como todo el equipo de trabajo que hicieron posible esta película.
Esta es una iniciativa del gobierno mexicano, específicamente de la secretaría de cultura con la que busca fortalecer la cultura popular y las expresiones comunitarias.
Don Rigoberto Rosales junto al director de la cinta Adán Pardo.
Don Rigoberto Rosales junto al director de la cinta Adán Pardo.
LA DIRECCIÓN
En esta cinta participo el cantante Adán Pardo que fue invitado a dirigir algunas escenas de la cinta, en esta ocasión no fue como actor, ni como cantante sino como director de escena.
Esta cinta es un proyecto cultural sin fines de lucro, en donde se contó con artistas destacados de Rio Bravo que fueron los protagonistas del filme como Rigoberto Rosales, Medardo Treviño, Karla Delfín e inclusión de escenas en memoria del talentoso Jose Luis Gómez Gónzalez, mejor conocido en el mundo del espectáculo como Ze Luis.
TODOS SUMAN
Así mismo participan también exponiendo su arte, maestros pintores, artesanos, cabalgantes, cantantes, grupos musicales y se contó con el apoyo de establecimientos locales para locaciones de grabación.
El objetivo principal esta cinta, es inspirar y promover nuestro arte y cultura a las nuevas generaciones, mostrando los rostros de nuestros talentosos artistas a nuestras ciudades hermanas de Tamaulipas, a los demás estados que conforman nuestro
México y aprovechar el impulso de los resultados para escalar a nuevos retos sin descartar la proyección internacional con la ayuda de las redes sociales y sus plataformas.
Patrocinadores y artistas en su totalidad participaron sin recibir pago alguno, lo que agradecieron al igual que la especial colaboración de Adan Pardo director de la cinta.
Rigoberto Rosales , Arturo Escalón, Karla Delfín y Medardo Treviño. Rigoberto Rosales junto al director de la cinta Adán Pardo.
AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
Agradecieron en la premier de la cinta el apoyo de la Licenciada Idalia Hernández Hernández — jefa del departamento de culturas populares ITCA y a Jesús Adrián Sánchez auxiliar administrativo del ITCA.
INVOLUCRADOS:
Producción: Guión Arturo Escalón
Dirección: Adán Pardo
Ayudante de Dirección: Jesús Villanueva
Producción: Lucy Ledezma
Asistente de Producción: Pedro Calixto
Dirección De Cámaras: Enrique Melgarejo
Audiciones: Ezequiel Pérez
Script y continuista: Javier Acosta
Director de Fotografía: Héctor Keys
Directora de Arte: Alma Contreras
Coordinador de Arte: Ernesto Román
Ingeniero de Sonido: Enrique Melgarejo
Musicalización: Eliezer Cantú / Sergio Sánchez