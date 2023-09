Demuestran su amor a la patria

Disciplina en el hogar y amor a los símbolos patrios son parte de las motivaciones que obtienen los jóvenes al pertenecer a una Banda de Guerra, y eso es lo que fue el motor de los estudiantes de la Secundaria General # 9 Gabriel Saldívar y Silva, quienes lucharon hasta el cansancio, pero lograron su sueño y ahora ya es un sueño hecho realidad la Banda de Guerra Azores de la 9, de la mencionada institución dirigida por la profesora María Dolores López García.

ASÍ SURGE

Esta banda fue fundada el 8 de Abril del 2022, con 7 integrantes, debutando en ceremonia de Honores a la Bandera el 21 de junio del mismo año y para finalizar el ciclo escolar la Banda de Guerra contaba con 17 integrantes. El siguiente año escolar 2022-2023 se fortaleció llegando a 28 banderos de los tres grados. Los alumnos con disciplina, dedicación y constancia ensayan tres días a la semana.

Su empeño dio lugar a que fueran invitados a la final de football americano Sharks Reynosa Vs Vaqueros Fic. Servicio que fue una práctica previa al primer concurso de Banda de Guerra, obteniendo en la primera copa "Águilas Reales" convocada por la Secundaria No 2, un honroso tercer lugar.

Han participado ya honrosamente en eventos cívicos y concursos.

EXCELENTES RESULTADOS

Para este concurso, el instructor profesor Efraín Gámez Guerrero, seleccionó a 18 alumnos que formaron parte del selectivo que representó a la Sec. Gral. No. 9 en el mencionado evento, logrando excelentes resultados, pero principalmente fortaleciendo el grupo.

Así mismo sirvieron en el evento de Pase de Lista del personal de Tránsito y Vialidad de nuestro municipio.

Y con orgullo engalanaron la ceremonia de graduación, siendo ésta la primera participación de la Banda de Guerra en eventos de fin de ciclo escolar.

NUEVOS ELEMENTOS

Hoy en día se incorporaron 22 nuevos alumnos con todas las ganas de aprender y pertenecer a la Banda de Guerra Azores de la 9, agradeciendo a las autoridades educativas por el apoyo brindado, pero principalmente a los padres de familia.

Actualmente hay jóvenes que se preparan buscando ser seleccionados para formar parte de la banda.

TALENTO REYNOSENSE AL FRENTE

El profesor Efraín Gámez Guerrero es un joven que se ha convertido en la columna vertebral de tres Bandas de Guerra, a sus 29 años cuenta con 10 años de experiencia como instructor, con una destacada trayectoria y participación en concursos locales, estatales y nacionales.

Su método radica principalmente en la disciplina pero con un alto grado de humanismo que hace que sea un gran ejemplo para sus alumnos y la juventud de Reynosa.

NO FUE FÁCIL...PERO SE LOGRO

Cabe mencionar que surgen contra viento y marea, esta actividad que es alterna a los estudios y no obligatoria, así que no es fácil que los padres de familia accedan, pues implica muchos gastos y horas de ensayo; pero estos chicos se aferraron a su sueño y consiguieron todo para lograr establecer esta Banda de Guerra que es un sueño cumplido gracias al incansable trabajo y apoyo de los padres de familia y de la terquedad de los alumnos y la maestra a cargo la licenciada Adriana García Castañón quienes no cesaron en su meta hasta verla cumplida.

El profesor Efraín Gámez Guerrero ha logrado ya premios con la banda.

LOGROS 2023 DEL INSTRUCTOR