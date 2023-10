Empleados de cine se unen a euforia "swiftie"; bailan durante función

CIUDAD DE MÉXICO

Donde los fans piden no tener represalias contra un par de empleados que disfrutaron de uno de los éxitos de la cantante

La cinta de casi tres horas de duración retrata el último concierto de Taylor Swift en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con el que cerró su gira por los Estados Unidos este 2023.

Aunque en México la cantante visitó el Foro Sol entre el 24 y 27 de agosto, parece que para los "swifties" no fue suficiente, dado que no dudaron en cantar a todo pulmón y hasta bailar durante la proyección de la película en cines.

Videos que se han viralizado en redes sociales como "X", antes Twitter, muestran el ambiente festivo de los "swifties" en las salas de cine durante el fin de semana.

Aunque no todo fue "miel sobre hojuelas" para los fans, dado que la urgencia de conseguir la palomera y el vaso coleccionables de la película, los llevaron a discutir con los empleados en las distintas cadenas de cine.

"Swifties" cantan y bailan "Shake It Off" con empleados del cine

Otros fans de Taylor Swift optaron por tomarse las cosas con mucha pasión y convirtieron las salas de cine en una algarabía. Así, decidieron concentrarse en el espacio entre la pantalla y las butacas para cantar y bailar como si se encontraran el pleno concierto.

En un video compartido por la usuaria @flokloretannies incluso se ve a empleados de Cinépolis participando en la "celebración".

Durante la canción "Shake It Off" que es parte de la Era "1989" los espectadores decidieron abandonar su butaca para bailar y sacudirse. Mientras que dos empleados de Cinépolis aparecen sobre los hombros de otras personas agitando los brazos a modo de celebración.

"Oigan mi función de The Eras Tour estuvo bien chida, en Shake It Off se metieron los de Cinepolis a bailar JAJAJA", escribió la usuaria al compartir del video que acumula más de 169 mil reproducciones.

¿Qué dijo Cinépolis sobre sus empleados bailando "Skake It Off"?

La cuenta oficial de Cinépolis, que estuvo muy activa celebrando el estreno de la película "The Eras Tour" en México, no dudó en celebrar la actitud de sus empleados.

"¡Qué emoción!", respondió a la publicación de la usuaria @flokloretannies, acompañado de un par de emojis.

Aunque hay usuarios de la red social que esperan no haya represalia contra los empleados que aparecen en el video y pidió a Cinépolis: "No los vayas a despedir, ¿estamos?".