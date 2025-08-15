Tamaulipeca de corazón

La artista regiomontana, pero Tamaulipeco por adopción Leticia Ruvalcaba Amador, presentó su exposición individual "Barro papel y cerámica" en el Auditorio Bertha G de Garza Zamora en Casa de la Cultura de Reynosa, con éxito y un gran poder de convocatoria.

"Barro papel y cerámica" se estará exhibiendo hasta el día 22 de agosto con horario de 10:00 a 17:00 horas, es una muy interesante exposición que consta de 34 piezas de cerámica, creaciones de Leticia Ruvalcaba Amador quien es Originaria de Monterrey Nuevo León, parte de su infancia transcurrió en Río Bravo,Tamaulipas.

La artista es una mujer muy preparada pues cuenta con una ingeniera civil por la UANL y Médica Partera por la UDM. Pero alterno a estas dos brillantes carrera es una gran artista en el campo de la pintura, dibujo y grabado, estudio en los talleres de Saskia Juárez, Alejandra Flores y Félix Zapata.

Como ceramista ha participado en exposiciones de Nuevo León y Jalisco, cabe mencionar que en 2011 Ruvalcaba Amador obtuvo el primer lugar de cerámica en el Premio Estatal de Arte Popular de Nuevo León y ahora quizo venir a compartir su arte con nuestra gente.