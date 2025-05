Exposición de Arte 'Anecdotario' en Parque Cultural Reynosa

La artista plástica, Stephany Orozco, que es originaria de Zitácuaro, Michoacán, pero reynosense de corazón, presentó en Parque Cultural Reynosa la exposición "Anecdotario", la cual se llevó a cabo en la Galería Académica del Parque Cultural Reynosa el viernes 9 de mayo, la cual contó con una gran afluencia de público que disfrutó de sus trazos y colores plasmados en cada una de sus obras.

La encargada de dar la bienvenida al evento fue la licenciada Gracia Jiménez Peña, directora del Parque Cultural Reynosa, quien agradeció a la artista compartir su visión artística y a todos los involucrados en hacer posible esta importante exposición que estará abierta al público todo el mes de mayo.

"Anecdotario" es una catarsis personal donde Stephany plasma NuevaYork sin haberlo conocido; Paris, por gustos de su madre. En las obras que integran la exposición están muchas vivencias personales, retratadas desde lo abstracto a lo figurativo y de lo natural a lo urbano. Sin duda, cada una de sus obra narra una historia íntima que, de igual manera, muchos pudieron identificarse.

La muestra está integrada por 35 cuadros creados en técnicas mixtas, utilizando acrílico y acuarela; cada una de ellas se caracteriza por sus colores, unos suaves, otros fuertes; pero en cada una de las obras se plasma un mensaje directo a las emociones de los asistentes.

LAS OBRAS

Entre las piezas destacadas, "El cuadro City Colors de Amor Infinito" se origina como un referente de su exploración pictórica. Inspirada en la dinámica urbana de Nueva York, "Volar es Crecer" alude a su vínculo con Zitácuaro, Michoacán, cuna de la mariposa monarca y territorio simbólico de su formación artística; en "Expresión Floral", Orozco canaliza su afinidad por la naturaleza mediante una reflexión crítica sobre el consumo efímero de las flores cortadas, y en "Comuna de Amores Floreciendo" se configura como una oda a la sororidad y el crecimiento colectivo dentro de su comunidad artística. La obra celebra el florecimiento de cada integrante de su círculo de amigas, tanto en el ámbito creativo como en el desarrollo personal.

Con "Anecdotario" Stephany Orozco no sólo comparte una serie de narrativas visuales, sino que también invita a una reconsideración del paisaje natural y emocional que habitamos. Su obra se posiciona como un testimonio estético y conceptual de su trayectoria, proyectando una mirada crítica y sensible sobre el mundo que nos rodea. Así que no lo dudes y asiste a esta exposición que dejará más que un deleite visual en cada persona que la visite.

La artista plástica, Stephany Orozco, durante el recorrido de su exposición explicó detalles de la obra.

