Manchan cuadro de Toulouse-Lautrec

Una persona arrojó sangre falsa a un cuadro del pintor francés Henri de Toulouse-Lautrec en un museo de Berlín, un acto que recordó recientes protestas de activistas ecológicos, aunque al parecer no estaba vinculado, informaron autoridades el lunes.

La persona lanzó la pintura roja a la obra “El payaso” en la Alte Nationalgalerie de Berlín el domingo, y luego adhirió una de sus manos con pegamento a la pared, indicó la autoridad de museos alemana.

La policía detuvo a la persona.

El sospechoso repartía panfletos antes del incidente, dijo la agencia, aunque no reveló su contenido. De inmediato, añadió, no se pudo detectar daño alguno al cuadro ni al marco, que estaban siendo examinados en el taller de la institución.

NO SE DETIENEN

El director de la Fundación Cultural Prusiana, que supervisa a la autoridad de museos, se expresó el domingo “asombrado por este ataque insensato contra el arte, que en este caso al parecer no puede ser atribuido a grupo alguno activo en el campo de la política climática”, reportó la agencia de noticias dpa.

Hermann Parzinger dijo que, según evaluaciones iniciales, no hubo daños considerables al cuadro, aunque se tuvo que remover pegamento y tinta de la pared donde colgaba la obra de arte.

El incidente ocurre después de otros parecidos perpetrados por el grupo Uprising of the Last Generation (“Alzamiento de la Última Generación”), que ha bloqueado calles y ha tirado puré de papas contra un cuadro de Claude Monet en un museo en Potsdam, en las afueras de Berlín.