Se suma al Cervantino

Antes de pintar las obras que le dieron la identidad hoy conocida, Diego Rivera, hombre firme y ambicioso, fue un artista precoz. Cuando no alcanzaba los 12 años de edad, ya había creado piezas que se le podrían atribuir a un pintor formado. 22 años después, mucho antes de firmar su primer mural, cuando aún no experimentaba ciertas situaciones vitales —los posicionamientos políticos más sólidos, por ejemplo—, su trabajo atravesó por distintas épocas: etapas en las que la crítica ha señalado no sólo la influencias de los maestros del muralismo, la gran generación anterior —Velasco, Posada, el Dr. Atl—, sino de figuras como El Greco, Cézanne, Renoir y Gris.