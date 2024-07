Convoca a los mejores en música y dirección

Está por llegar el 7º Encuentro de la Juventud Sinfónica Tamaulipeca 2024, un programa de la fundación Herstrada AC, donde se convoca a músicos instrumentistas sinfónicos y directores/directoras musicales en ruta de formación y consolidación profesional a reunirse para conformar el Tercer Taller de Dirección Orquestal en la región y Orquesta de Cámara; y presentar un Concierto Final bajo la dirección de los directores y directoras musicales participantes en el Parque Cultural Reynosa en Julio 19 al 21, 2023.

Este programa es realizado por la Fundación Herstrada A.C. bajo la dirección de su creador y fundador Maestro Jose Luis Hernández Estrada. El curso es completamente gratuito y contará con constancia otorgada por la Fundación Herstrada A.C. avalando las 20 horas de estudio y es por ello que con gran satisfacción EL MAÑANA DE REYNOSA se suma dando difusión a tan importante evento y el licenciado Orlando Déandar y su esposa Esthela Ayala de Deándar ahora desde Fomento Cultural Reynosa A.C. brindan su gran apoyo a los artistas reynosenses y promueven grandes logros.

BASES GENERALES

Los instrumentistas y directores o directoras postulantes, deberán:

· Ser originarios de o desarrollar una carrera musical con base en Tamaulipas o la región noreste de México.

· Tener nivel avanzado - ser integrante o graduado de algún conservatorio, estudios universitarios o tener experiencia equivalente.

Los y las instrumentistas de la Orquesta de Cámara tendrán que reunir los siguientes requisitos:

Tener aspiraciones profesionales en su práctica musical.

· Deseo de aprender sobre la dirección musical y formación de ensambles

· Tener experiencia previa formando parte de una ensamble musical

· Aprender un repertorio de concierto en corto tiempo de manera independiente y colectiva (Se enviará repertorio y partituras previo a evento).

· Deseos de convertirse en miembros integrantes de la Orquesta.

En esta edición se convoca a instrumentistas de todas las secciones orquestales: cuerdas, vientos o maderas, metales y percusiones.

Los directores y directoras postulantes tendrán que reunir los siguientes requisitos:

· Ejecutar algún instrumento de cuerda, vientos, percusión, piano o el canto y haber alcanzado un nivel avanzado

· Tener alguna experiencia previa dirigiendo ensambles musicales en cualquier nivel (cuerdas, banda, ensamble coral, de percusión, etc.).

· Leer a primera vista y tener conocimiento previo del solfeo y estructura musical

· Tocar el repertorio de la Orquesta de Cámara cuando no estén dirigiendo

PONENTE AL FRENTE

José Luis Hernández, músico, educador y gerente cultural

Licenciatura en Música, Texas Christian University

Maestría en Música, en University of Texas Pan-American

Posgrados: New England Conservatory of Music y The Conductor´s Institute at Bard College. joseherstrada.com

REPERTORIO TALLER Y ORQUESTA

Leonard Bernstein: "Simple Song" del Oratorio MASS

Antonio Vivaldi: Doble Concierto para Cello RV 531 en Sol Menor

John Williams: "Summon the Heroes," Poema Sinfónico

George Gershwin: "An American in Paris" Suite

Popular Latinoamerica: Fiesta Tropical.

CALENDARIO DE TRABAJO

Viernes 19.- Registro 15:00 A 16:00 horas

Primera Sesión 16:00 a 19:00 horas

Sábado 20.- Primera Sesión 9:00 a 12:00 horas

Pausa Comida-Lunch 12:00 a 13:00 horas

Segunda Sesión 13:00 a 16:00 horas

Tercera Sesión 16:00 a 19:00 horas

Domingo 21.- Primera Sesión 10:00 a 12:00 horas

Pausa Comida Lunch 12:00 a 13:00 horas

Segunda Sesión 13:00 a 15:00 horas

Tercera Sesión 15:00 a 18:00 horas

Concierto Final 19:00 horas