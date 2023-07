Estrena hoy nueva serie Operativo: Lioness, con Zoe Saldaña

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo trabajo de Zoe Saldaña es dirigir a sus leonas en el campo de batalla. Ser fría y calculadora a la hora de intérpretar a Joe es la clave para garantizar éxito en las misiones secretas en la guerra contra el terrorismo.

En el pasado, cuando el ejército de Estados Unidos se desplegaba por Irak y Afganistán, envió un escuadrón de mujeres para respetar las costumbres locales con respecto a las múltiples prohibiciones que tenían por parte de los hombres.

Con el tiempo se convirtieron en espías encubiertas, infiltradas y potencialmente asesinas adscritas a la CIA.

En Operativo: Lioness, la serie que llega hoy con dos episodios a Paramount+, son ellas quienes van al frente del batallón y arriesgan su vida por su nación.

"Es una serie muy elaborada, en este tipos de programas a una mujer no se le trata especial. Cuando eres un espía, no importa qué seas, si te capturan y te están torturando no te van a dar un tratamiento diferente. En eso queríamos ser completamente honestos.

"Es por eso que un personaje como el mío trata de una manera muy importante que sus leonas estén bien entrenadas", relató Saldaña en entrevista

"Creo que esta serie es especial, vemos películas como esta todo el tiempo desde un punto de vista masculino y que destaquemos a las mujeres que sirven en estos programas militares secretos contando su historia es importante".

Joe no está en la guerra ni sosteniendo las armas todo el tiempo, su dilema se encuentra en intentar equilibrar su vida personal y profesional, mientras busca armar el mejor y más capacitado escuadrón.

"La razón por la que dije que sí es que en cada episodio que leí ni una sola vez hizo que ninguno de los personajes femeninos se explicara o se disculpara, o justificara su posición de poder, fuerza y liderazgo, las cosas simplemente funcionan pero tampoco nunca hay personajes masculinos que fueran débiles", reflexionó.

ELENCO DE LUJO

El thriller de espionaje es dirigido por Taylor Sheridan (Yellowstone), con un elenco que completan Morgan Freeman, Nicole Kidman, Laysla De Oliveira y Michael Kelly.

La estrella de Avatar y la protagonista de Ojos Bien Cerrados además de unirse en la pantalla trabajaron detrás como productoras.

"Siento que Nicole y yo estamos hablando probablemente una o dos veces por semana cuando estábamos en la post-producción. Cuando hablamos hay mucha sinceridad, pero también hay mucha objetividad, tenemos claro nuestro objetivo, nuestra misión y cómo nos sentimos", aseguró la intérprete de 45 años.

Saldaña destacó que esta es una de las pocas veces que para desarrollar su personaje no ha necesitado entrenamiento físico.

Por lo contrario, la actriz de Guardianes de la Galaxia tuvo que aprender a dejar de lado sus emociones para contar el lado más crudo de la guerra y lo que representa ser líder.

"Cuando el director se me acercó y me dijo: 'Bueno, recuerda que ella es una persona muy poco emocional, muy calculadora y manipuladora, así que no puedes poner cara de poker todo el tiempo', y no sé cómo no mostrar mis emociones y eso fue un reto que quería empezar a aceptar", continuó.

Más allá de la doble labor que ha tenido en esta serie, Saldaña dijo ser una apasionada de las buenas historias que destaquen y hagan justicia a las mujeres.

"Tengo la esperanza de que reciba mucho éxito, no por mí, no por Nicole y no por Taylor, sino por las mujeres que realmente sirven en el ejército.

"Estoy encantada de que sus historias se cuenten de una manera muy indirecta, que las destaquemos, que las honremos, que las celebremos y que les digamos: 'Las vemos y muchas gracias por su servicio'", afirmó.

Esta primera temporada de Operativo: Lioness contará con ocho episodios, pero la protagonista Venganza Despiadada dejó entrever que habrá más, donde se explorarán los días de Joe en el campo de batalla y sus inicios.