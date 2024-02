Detalles revelados sobre la serie spin-off 'A Knight of the Seven Kingdoms'

Warner Bros. Discovery reveló nuevos detalles sobre la nueva serie cuya trama se sitúa 100 años antes de los acontecimientos de 'Juego de Tronos'

La próxima entrega del universo de Juego de Tronos, la serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, se estrenará para finales de 2025, según informó David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, este viernes.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el creador y productor ejecutivo de la serie, George R.R. Martin, se encuentra actualmente en la fase de preproducción para este nuevo spin-off. Sin embargo, el título provisional, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, podría someterse a cambios antes de su estreno.

La producción del programa está programada para comenzar en algún momento de este año. La fecha de lanzamiento del próximo año plantea la posibilidad de que HBO establezca un patrón anual para los dramas de Juego de Tronos, especialmente con la segunda temporada de La Casa del Dragón prevista para el verano de este año.

HBO también desarrolla una serie precuela de la la serie precuela Aegon's Conquest, escrita por Mattson Tomlin. Aunque varias ideas ambientadas en el mundo de fantasía de Martin se encuentran en desarrollo, hasta ahora solo La Casa del Dragón y Knight of the Seven Kingdoms han recibido luz verde para su producción.

The Hedge Knight se basa en la trilogía de novelas cortas de Dunk and Egg de Martin, centrándose en la historia de Dunk (el futuro Comandante de la Guardia Real, Ser Duncan el Alto) y Egg (el futuro rey Aegon V Targaryen). La trama se sitúa aproximadamente 100 años antes de los eventos de las novelas de Juego de Tronos.

"Un siglo antes de los eventos de Juego de Tronos, dos héroes improbables recorrieron Poniente... un joven, ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su escudero diminuto, Egg.

Ambientada en una época en la que la línea Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos improbables e incomparables amigos", dice la descripción oficial de la serie.