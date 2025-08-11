Alistan secuela

W arner Bros confirmó oficialmente que The Batman: Part II, la esperada secuela dirigida por Matt Reeves y protagonizada nuevamente por Robert Pattinson, comenzará su rodaje en la primavera de 2026.

El anuncio llegó a través de una carta enviada a los accionistas, en la que el estudio celebró el éxito global de Superman, de James Gunn, que ya ha superado los 550 millones de dólares en taquilla, marcando así el inicio del nuevo Universo DC.

VALIOSO ACTIVO

"El universo de personajes de DC Studio representa no sólo una de las propiedades intelectuales más valiosas de Warner Bros. Discovery, sino también uno de los activos más valiosos del entretenimiento", destacó la misiva.

El estreno en cines está previsto para el 1 de octubre de 2027, cinco años después del debut de la primera entrega, que recaudó más de 770 millones de dólares a nivel mundial y fue aclamada por su tono oscuro, su narrativa detectivesca y la actuación de Pattinson.

El actor británico, quien recientemente participó en La Odisea de Christopher Nolan, volverá a interpretar al icónico Caballero de la Noche. La confirmación del regreso se da luego de que Reeves y Pattinson completaran el guion, según informó Variety en junio.

AMBICIOSA EXPANSIÓN

En el marco de una estrategia a diez años para consolidar el universo DC, Warner Bros. subrayó que The Batman: Part II forma parte de una ambiciosa expansión que abarca cine, televisión, videojuegos, productos de consumo y más.

Bajo el liderazgo de James Gunn, DC Studios ya tiene en desarrollo múltiples proyectos como Supergirl: Woman of Tomorrow, Clayface, una nueva versión de Wonder Woman, y series como Lanterns, la nueva temporada de Peacemaker y El Pingüino, esta última directamente conectada al universo de The Batman.

LARGA ESPERA

Frente a las críticas por el largo intervalo entre la primera y segunda entrega de The Batman, Gunn defendió la decisión y pidió paciencia a los fans.

"Para ser justos, una diferencia de cinco años o más es bastante común en las secuelas", afirmó en redes, citando casos como Avatar, Aliens, Top Gun: Maverick o incluso la trilogía Guardianes de la Galaxia.

Gunn, de 59 años, explicó que, a diferencia del enfoque previo del estudio, ahora ninguna producción comenzará sin un guion terminado, como parte de una política que prioriza la calidad sobre la prisa.

"Así es como nacen las grandes películas", concluyó.

REPARTO DE LUJO

