Volverá de su retiro

No es la primera vez que ambos actores trabajan juntos, en 1999 realizaron el drama deportivo "Any Given Sunday" y en el 2014, Cámeron se despidió con la nueva versión de "Annie".

Foxx dio la noticia a través de su cuenta de Twitter en donde publicó una llamada que tuvo con la actriz, pues al parecer ella no sabía cómo dar la noticia de su nuevo debut.

"No sé cómo hacer esto, ¿sabes?, se escucha en el audio.

En el tuit del actor se lee: "Cameron, espero que no estés enojada porque grabé esto, pero ya no hay vuelta atrás. Tuve que llamar a la CABRA (GOAT) para traer otra CABRA. @CameronDiaz y yo VOLVEMOS A LA ACCIÓN: nuestra nueva película con @NetflixFilm. Producción a partir de finales de este año!!".