Verano de streaming

THE UMBRELLA ACADEMY (TEMPORADA 3) Netflix 22 de junio

Aidan Gallagher, Elliot Page, Robert Sheehan, Emmy Raver-Lampman, Tom Hopper y David Castañeda

Si en la pasada temporada los hermanos Hargreeve lograron deshacerse de una poderosa enemiga, los saltos en el tiempo que han desatado alteraron el mundo y ahora deberán lidiar con las consecuencias.

WESTWORLD (TEMPORADA 4) HBO Max 26 de junio

Thandiwe Newton, Jeffrey Wright, Aaron Paul y Tessa Thompson y Evan Rachel Wood

La relación entre humanos y máquinas no tiene un rumbo fijo después de la tercera temporada de la serie. Mientras Dolores creía en la igualdad, Charlotte Hale podría incentivar violencia en los anfitriones-robot para buscar venganza.

ONLY MURDERS IN THE BUILDING (TEMPORADA 2) Star+ 28 de junio

Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short

Los tres vecinos unidos por su afición a un podcast de crímenes, que se convirtieron en detectives para investigar un asesinado en su edificio, volverán a la acción para resolver la muerte del presidente de su junta directiva vecinal.

BETTER CALL SAUL (TEMPORADA 6) Netflix 12 de julio

Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks, Michael Mando, Patrick Fabian, Giancarlo Esposito y Tony Dalton

Arranca la temporada final del spin-off de Breaking Bad, que sigue la transformación de Jimmy McGill al abogado Saul Goodman. Se verá un plan entre Kim y Jimmy, la amenaza de Lalo Salamanca cerca y la prometida aparición de Walter White y Jesse Pinkman.

WHAT WE DO IN THE SHADOWS (TEMPORADA 4) Star+ 12 de julio

Harvey Guillén, Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou y Mark Proksch

El falso documental de vampiros regresa a seguir a Nandor en su viaje para encontrar su origen, la reencarnación de Colin Robinson y el sueño del cazador de chupasangres Guillermo por convertirse, de una vez por todas, en un ser de la noche.

RESIDENT EVIL Plataforma: Netflix Fecha de estreno: 14 de julio

Reparto principal: Lance Reddick, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph y Paola Núñez

Andrew Dabb (Supernatural) se suma a la franquicia de terror de Capcom, con una historia situada en 2036 que seguirá a Jade Wesker, quien deberá luchar por sobrevivir en un mundo repleto criaturas escalofriantes.

SHE-HULK: DEFENSORA DE HÉROES Disney+ 17 de agosto

Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth y Jameela Jamil

A la par que Jennifer Walters, la prima del científico Bruce Banner, aprende a lidiar con sus poderes como Hulk femenina, se relaciona con otras personas con habilidades, a quienes debe socorrer en la corte como su abogada.

JUEGO DE TRONOS: LA CASA DEL DRAGÓN. HBO Max 21 de agosto

Emma D´arcy, Matt Smith, Paddy Considine, Rhys Ifans, Olivia Cooke y Steve Toussaint

Aprobada por el mismo George R.R Martin, la precuela de Game of Thrones finalmente llegará a las pantallas, cubriendo 150 años de la historia de Poniente, centrándose en la historia de la casa Targaryen.

ANDOR Disney + 31 de agosto

Diego Luna, Adria Arjona, Stellan Skarsgård, Genevieve O´Reilly y Fiona Shaw.

Diego Luna regresa con su personaje de Cassian Andor, narrando sus años de formación y peligrosas misiones, ofreciendo un vistazo a los orígenes de la Rebelión y la construcción de la Estrella de la Muerte.

EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER Amazon Prime Video 2 de septiembre

Morfydd Clark, Nazanin Boniadi, Peter Mullan, Benjamin Walker, Cynthia Addai-Robinson y Robert Aramayo

Se ambientará en la Segunda Edad del Sol, abarcando el resurgimiento de Sauron, la creación de los Anillos de Poder, la guerra de los Elfos y Humanos contra Sauron, terminando con su derrota, donde pierde el Anillo Único.