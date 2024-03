El impactante documental sobre la guerra en Ucrania que ganó un Oscar

Ucrania despertó el lunes en otro día de guerra, con drones rusos causando destrucción en las regiones de Járkiv y Odesa, pero también con la noticia de que había ganado su primer Oscar.

DESGARRADOR RELATO

La victoria en la categoría de mejor largometraje documental para "20 Days in Mariupol" ("20 días en Mariúpol") de Mstyslav Chernov, un desgarrador relato en primera persona de un periodista de The Associated Press sobre los primeros días de la invasión rusa en 2022, fue agridulce.

"Es el primer Oscar en la historia ucraniana, y me siento honrado", dijo emocionado Chernov el domingo en la noche en los Oscar. "Probablemente, seré el primer director en este escenario en decir que desearía no haber hecho nunca esta película. Desearía poder intercambiar esto por (que) Rusia nunca hubiese atacado a Ucrania".

En Ucrania, hubo aplausos por el documental, por haber expuesto la brutal devastación de la guerra y por el mensaje que Chernov transmitió desde uno de los escenarios más célebres del mundo.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, elogió el premio como "importante para todo nuestro país" y dijo que estaba agradecido con el equipo, también expresó su gratitud con los periodistas de todo el mundo que siguen cubriendo la guerra a pesar de una disminución de la atención global a medida que el conflicto se arrastra hacia su tercer año y gran parte de la atención se ha centrado en la guerra de Israel contra Hamas.

"Los horrores de Mariúpol nunca deberán ser olvidados", dijo Zelenskyy en redes sociales. "El mundo entero debe ver y recordar lo que la inhumana invasión rusa trajo a nuestro pueblo. Ciudades y pueblos fueron destruidos, casas incendiadas y familias enteras fueron asesinadas por los proyectiles rusos y enterradas en sus propios patios traseros".

El equipo de AP conformado por Chernov, el fotógrafo Evgeniy Maloletka y la productora Vasilisa Stepanenko llegaron una hora antes de que Rusia comenzara a bombardear la ciudad portuaria. Dos semanas más tarde, eran los últimos periodistas que trabajaban para un medio internacional en Mariúpol, enviando despachos cruciales al exterior que mostraban víctimas civiles de todas las edades, la excavación de fosas comunes, el bombardeo de un hospital de maternidad y la magnitud de la devastación.

El Oscar, y la nominación, son los primeros para Chernov, un videoperiodista de AP, y para la agencia de noticias de 178 años de antigüedad. El documental es una producción conjunta de AP y la serie "Frontline" de PBS. También es la primera victoria para "Frontline" después de dos nominaciones anteriores.

Las estatuillas fueron otorgadas a Chernov, a la productora y editora Michelle Mizner y la productora Raney Aronson-Rath. El vicepresidente de AP, Derl McCrudden, también es productor acreditado de la película y estuvo en el escenario para recibir el premio.

El policía Volodymyr Nikulin, uno de los personajes destacados de la película al ayudar al equipo a cubrir la historia y finalmente a escapar de Mariúpol mientras las fuerzas rusas cerraban su cerco, dijo que estaba feliz de que la película hubiese ganado el prestigioso premio.

Nikulin, quien más tarde resultó herido ayudando a las víctimas de un ataque ruso en Pokrovsk en la región de Donetsk, transportó al equipo de producción por Mariúpol en un intento desesperado por ayudarlos a encontrar un lugar donde pudieran transmitir sus imágenes, pues decía que era vital que el mundo pudiera ver lo que estaba sucediendo. Dijo que la película sirvió como un recordatorio importante del "momento más difícil para nuestro país".

"Ahora, es posible que nos enfrentemos a un momento igualmente desafiante", dijo a AP en Kiev el lunes.

"Pero esta película ha demostrado que podemos defender nuestro país, que estamos unidos. Y ahora, si el mundo ve que estamos luchando, los crímenes que el agresor está cometiendo en nuestro país, cómo destruye nuestras ciudades, creo que el mundo apoyará nuestros esfuerzos en la lucha, y esto será decisivo".

El jefe de derechos humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, elogió el documental por mostrar "la verdad al mundo entero".

"Esta ceremonia de premiación es una oportunidad para hablarle a millones de personas. Eso es lo que hizo el director de la película al mencionar la ocupación, los prisioneros de guerra, las matanzas de ucranianos por parte de Rusia y los secuestros ilegales de civiles", escribió Lubinets en Telegram.

El Oscar culminó una serie de premios para la película, incluyendo el Pulitzer. Llega cuando la guerra entra en su tercer año, cuando a Ucrania se le están agotando las municiones y cuando las fuerzas rusas se adentran más en la región occidental de Donetsk y en la región de Járkiv en el norte.

Los ataques con drones durante la noche dañaron dos edificios de varios pisos, un hotel y un edificio municipal en la ciudad oriental de Járkiv, dijo el gobernador regional, Oleh Syniehubov. No se reportaron víctimas. En la región de Odesa, una instalación de infraestructura fue destruida, dijo el gobernador regional, Oleh Kiper.

Es el segundo año consecutivo en el que un documental que ha arrojado una dura luz sobre Rusia gana en los Oscar. En 2023, "Navalny", sobre el líder opositor ruso Alexei Navalny, quien murió el mes pasado en prisión, ganó el premio al mejor documental.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a comentar el lunes sobre "20 Days in Mariupol", diciendo que no era prerrogativa del Kremlin.

Yulia Navalnaya, la viuda de Navalny, felicitó al equipo de Mariúpol por "su victoria verdaderamente merecida e importante en los Oscar".

La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Sviatlana Tsikhanouskaya, envió sus "sinceras felicitaciones" a Chernov, agradeciéndole en la red social X por "mostrarnos que la verdad siempre es más fuerte que las mentiras".