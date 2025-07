Subastan trineo 'Rosebud' de 'El Ciudadano Kane' por 14.75 millones de dólares

El famoso e icónico trineo "Rosebud" original creado para la película El Ciudadano Kane (1941), de Orson Welles, acaba de venderse en una subasta por 14.75 millones de dólares, de acuerdo con el portal The Wrap. No se reveló la identidad del comprador.

Hecho con madera de pino, el trineo, que conserva su pintura original aunque con signos de desgaste y sin sus rieles originales, pertenecía al director Joe Dante (Gremlins) desde 1984.

Mientras dirigía Explorers (1985), el cineasta recibió el trineo de alguien que estaba vaciando uno de los terrenos de los estudios Paramount, que alguna vez fue la sede de RKO Pictures, encargados de la obra de Welles.

"Un miembro del equipo que sabía que era aficionado a las películas antiguas se me acercó con un accesorio de madera y me dijo: 'Están tirando todo esto. Quizás lo quieras'", recordó Dante en una entrevista reciente. "No estoy seguro de que supiera qué era el trineo, pero debía tener alguna idea, si no, ¿por qué me lo habría preguntado? Me quedé atónito. Como soy un gran fan de la película, dije: "Sí, con gusto me la quedo".

Tras realizarle varias pruebas con expertos, se confirmó su autenticidad, y desde entonces había permanecido en propiedad del realizador, considerado un ícono del horror y la fantasía.

"He tenido el honor de proteger esta pieza de la historia cinematográfica durante décadas", declaró Dante en un comunicado publicado por Heritage, encargados de la subasta. "Ver a 'Rosebud' encontrar un nuevo hogar, y hacer historia en el proceso, es a la vez surrealista y profundamente gratificante. Es un testimonio del poder perdurable de la narración".

Tras la venta de un par de zapatillas de rubí que lució Judy Garland en El Mago de Oz (1939) por 32.5 millones de dólares en diciembre pasado, este trineo es la segunda pieza de memorabilia cinematográfica original más valiosa jamás vendida, según Heritage.

Existen otros dos trineos creados para la películas, los cuales, según Heritage, se vendieron a Steven Spielberg por 60 mil 500 dólares, en 1982, y a un comprador anónimo por 233 mil dólares, en 1996.