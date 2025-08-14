Series Netflix: lanzan tráiler de la segunda parte de Merlina 2

El pasado 6 de agosto se estrenó la segunda temporada de la serie "Merlina". En esta ocasión, para causar aún mayor emoción a los fanáticos, esta temporada se dividió en dos partes, la primera cuenta con cuatro capítulos.

Sin embargo, estos primeros capítulos ya dejaron al público con ganas de ver los demás. Por ello, Netflix publicó hace unas horas el tráiler de la segunda parte donde podrás ver muchas más sorpresas de esta serie.

En las redes sociales de Netflix publicó el tráiler de la segunda parte de "Merlina", revelando la fecha de estreno.

El próximo 3 de septiembre llegará a la plataforma de streaming la segunda parte de "Merlina temporada 2". Por eso, muchos fanáticos esperan con mucha emoción y entusiasmo estos nuevos capítulos, ya que dejaron muchas dudas y misterios sin resolver.

El tráiler comienza en el momento en que Merlina (protagonizada por Jenna Ortega) despierta del coma y se encuentra en una nueva y misteriosa aventura enfrentándose a nuevos desafíos con la aparición de nuevos personajes y villanos.

Esta vez se presta más atención a la familia Adams en general. Pero también con la continuación de la historia de Tayler que sigue en libertad.

Una sorpresa más que se espera en estos nuevos capítulos es la aparición de estrellas invitadas como Frances O'Connor y también con Lady Gaga que protagoniza a Rosaline Rotwood una profesora de la Academia Nevermore.

Merlina, dirigida por Tim Burton, ha tenido un éxito rotundo que la ha situado en el top 10 de Netflix, donde ha superado muchas expectativas.