Aún no cumple las expectativas

´Avatar: The Way of Water" no ha tenido el éxito que muchos esperaban, pero la cinta de gran presupuesto de James Cameron contribuyó a animar la taquilla este fin de semana. La secuela recaudó 134 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá y 300,5 millones de dólares a nivel internacional, para un debut global de 434,5 millones de dólares, de acuerdo con cálculos del estudio publicados el domingo.