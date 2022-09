Timothée Chalamet y Taylor Russell interpretan a caníbales enamorados

Entonces Luca Guadagnino, a quien Chalamet vio como una figura paterna mientras filmaba "Call Me By Your Name", llamó con un nuevo proyecto posible. Sería otro romance joven ambientado en los años 80. Pero en lugar de Italia, irían al medio oeste de Estados Unidos. Y serían caníbales.

Estreno

La película, "Bones and All" tendrá su estreno mundial hoy por la noche en el Festival de Cine de Venecia, donde se encuentra entre los títulos de la competencia. Chalamet y Guadagnino se reunieron antes del estreno para hablar sobre la película con el elenco.

Es un cambio significativo para el director italiano de películas como "A Bigger Splash" y "I Am Love", que marca la primera vez que Guadagnino hace una película estadounidense, algo que quería hacer desde hace tiempo. Luego, su antiguo colaborador, el guionista David Kajganich, se acercó a él con una adaptación de la novela para adultos jóvenes de Camille DeAngelis y vio en ella la oportunidad de hacer una película sobre la identidad y los marginados.

"Me moría por volver a trabajar con Luca y contar una historia que tuviera los pies en la tierra", dijo Chalamet

"Me moría por volver a trabajar con Luca y contar una historia que tuviera los pies en la tierra", dijo Chalamet, quien se tomó un descanso de la filmación de "Dune 2" para presentarse en Venecia. Enjambres de fanáticos se reunieron alrededor de los muelles del Hotel Excelsior para ver a la estrella, quien incluso se detuvo para posar para algunas selfies.

En "Bones and All", Chalamet hizo más que solo actuar: ayudó a que su personaje Lee pasara de ser un "deportista alfa" a un "alma rota", lo que dijo que era muy atractivo para él, y obtuvo un crédito de producción en la película. también.

"Luca es paternal conmigo y me guió en ese proceso esta vez", dijo. "No puedo decir que fui útil organizando horarios ni nada por el estilo. Pero es algo que quiero seguir haciendo".

El personaje de Chalamet es una parte secundaria de la protagonista de la película, Maren, que está aceptando sus desagradables impulsos. Ella es interpretada por el actor de "Waves" Taylor Russell, un recién llegado a la familia Guadagnino de regulares como Michael Stuhlbarg, como un espeluznante caníbal que conocen en el camino, y Chloë Sevigny.

"Es la película de Taylor, ella hace un trabajo increíble al llevarla", dijo Chalamet.

La discusión de sus personajes, y la soledad que sienten en el mundo, llevó a ambos a pensar en lo que significa ser joven en este momento.

"No puedo imaginar lo que es crecer con la avalancha de las redes sociales", dijo Chalamet. "Creo que es difícil estar vivo ahora. Creo que el colapso social está en el aire. Huele a eso. Y sin ser pretencioso, espero que sea por eso que estas películas importan, porque el papel del artista es arrojar luz sobre lo que está pasando".

Russell agregó que, "Da mucho miedo. La esperanza es que puedas encontrar tu propia brújula dentro de todo esto".

La película también presenta una nueva partitura de Trent Reznor y Atticus Ross, a quienes Guadagnino desafió a "encontrar el sonido de un viaje por carretera" y "el sonido del paisaje estadounidense". Y está lleno de música de los 80 de Joy Division, New Order e incluso KISS, que fueron escogidos de una caja de casetes que Kajganich encontró cuando era un adolescente.

"Los que me hicieron sonreír o llorar quedaron en el guión", dijo Kajganich.

"Bones and All" se estrena en los cines norteamericanos el 23 de noviembre.