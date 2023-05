Jennifer Lopez presenta la película de acción 'The Mother'

La parte más interesante de " The Mother ", una película de acción decente aunque olvidable protagonizada por Jennifer Lopez , es la que queda en gran parte sin explorar. La película es un thriller de alto concepto que se reduce a unas pocas palabras: es madre y asesina. OK, probablemente estés pensando, bien.

GUIÓN

El guión de Misha Green fue un producto de moda en 2017, cuando se estrenó "Wonder Woman", que había dejado a algunos estudios luchando por películas de acción protagonizadas por mujeres. Hubo titulares condescendientes que lo respaldaban como un guión de "empoderamiento femenino".

Y, finalmente, con Niki Caro firmada para dirigir y una estrella de cine como López a bordo para protagonizar y producir, fue suficiente para obtener luz verde y un presupuesto de Netflix.

La película final también acredita a Peter Craig y Andrea Berloff por el guión.

Pero, lamentablemente, la historia nos ha enseñado a sospechar del lanzamiento del Día de la Madre. La fiesta de las tarjetas de felicitación es donde los estudios siempre parecen arrojar material mediocre que tiene a las mujeres en el centro. Si las películas fueran mejores, empiezas a sospechar, tal vez no necesitarían el gancho cojo. ¡Feliz día de la madre! Aquí hay una mujer haciendo... ¡algo!

Esto es un poco injusto para "The Mother", que en el peor de los casos es exactamente lo que esperas que sea: una bagatela de acción en su mayoría genérica que es muy seria y quiere ser muchos tipos diferentes de películas.

El personaje de López es básicamente Jason Bourne, James Bond, John Wick y Nikita en uno, al menos en lo que respecta a sus habilidades, que son vastas y aparentemente solo producto de sus giras en Afganistán. Ella es. Justo. Eso. Bien.

Después de su servicio militar, se queda con pocas perspectivas de trabajo por lo que se convierte en guardia en Guantánamo y se enreda, profesional y personalmente, con unos guapos traficantes de armas, Adrián (Joseph Fiennes) y Héctor (Gael García Bernal).

Un poco de esto se revela en un breve prólogo, en el que da a luz y tiene que entregar al bebé antes incluso de abrazarla. Es por la seguridad de todos y su único deseo es que el niño sea colocado con la familia más aburrida y estable que existe, eso y que el agente del FBI Cruise (Omari Hardwick) envíe actualizaciones sobre sus cumpleaños.

Hay un misterio al estilo de "Mamma Mia" sobre quién es el padre y un misterio aún mayor sobre si este embarazo fue planeado, esperado o deseado. Y todo esto es muy interesante en teoría.

Pero la película en sí está ambientada 12 años después, cuando la madre se entera de que la hija (que tiene un nombre, Zoe) está en peligro. Esto la saca de su glamuroso retiro en Alaska y la vuelve a la acción como una espía sobrehumana/asesina/ejército de una sola mujer.

Al principio, Madre le niega su maternidad a Zoe (Lucy Paez), cuyos padres adoptivos obtienen tanto desarrollo de carácter y tiempo frente a la pantalla como una pareja en un comercial de teléfono celular.

Se supone que este es un gran viaje emocional para Madre y Zoe y el público, pero no puedo decir que esta película realmente te convenza de preocuparte por esta relación, lo cual es especialmente extraño porque ha habido muchas parejas aleatorias de adultos. asesinos y niños sin relación consanguínea en películas en las que me he sentido involucrado.

"La madre" solo espera que estés a bordo con alguna conexión esencial, que Paul Raci (encantado de verlo nuevamente en la pantalla) hace todo lo posible por vender.

Como era de esperar, López es un héroe de acción atlético y capaz (quizás demasiado capaz, pero eso también podría decirse de la mayoría de los muchachos). Esto se toma mucho más en serio que la exagerada "Boda de escopeta" y Caro y su equipo de filmación capturan hábilmente a López en todo su esplendor, ya sea caminando por la nieve de Alaska enmarcada por una capucha de piel, saltando de un estacionamiento de varios pisos. garajes y deslizándose sobre autos en una persecución, o bailando con Fiennes en un vestido ceñido al cuerpo. Todo es un escaparate mucho mejor para Caro como directora en este escenario de gran presupuesto que la película de acción real "Mulán".

La producción de López ha sido prolífica últimamente, ya que ella y sus colaboradores más cercanos continúan buscando proyectos interesantes para ella, sin dejarse intimidar por las ideas impuestas por Hollywood o por la sociedad sobre las películas que una mujer de 50 años debería estar haciendo. Comedias románticas, películas de acción: todas son un juego justo, lo cual es genial. Solo deseas que las películas puedan igualar la ambición.

"The Mother", un estreno de Netflix que se transmite el viernes, tiene una calificación R de la Motion Picture Association por "violencia, algo de lenguaje y uso breve de drogas". Duración: 115 minutos. Dos estrellas de cuatro.