Serie 'The Last of Us' resuena más allá de los jugadores

En la serie de HBO " The Last of Us ", una infección por hongos se ha apoderado de la Tierra, convirtiendo a Estados Unidos en un paisaje apocalíptico que los protagonistas Joel y Ellie deben atravesar.

Sin embargo, la historia y los personajes han subvertido las expectativas y recibido elogios de todos los rincones. "The Last of Us", cuya primera temporada concluyó el domingo, no solo se ha ganado a los jugadores con grandes expectativas, sino también a las personas que no juegan videojuegos.

El estreno de la serie atrajo a 4,7 millones de espectadores en los EE. UU., según datos de Nielsen y HBO, lo que lo convierte en el segundo debut más grande de HBO, detrás de "House of the Dragon". HBO dijo que el final atrajo a una serie de 8,2 millones de personas, a pesar de que se transmitió contra los Oscar.

"Nadie podría haber anticipado esto, esta reacción y cuán positiva ha sido y cuán amplio ha sido su alcance", dijo Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog y creador y escritor del videojuego, cuya primera entrega aclamada por la crítica fue lanzado en Playstation 3 hace una década.

"Y ver a un montón de gente nueva conectarse con estos personajes... y escuchar cómo interpretan el material y lo que les gusta o no, ha sido realmente fascinante para mí", dijo Druckmann, quien también fue el co-creador. escritor y productor ejecutivo del programa.

TEMAS QUE EXPLORA LA SERIE

El programa explora temas relacionados como la mayoría de edad, el dolor, la búsqueda de esperanza y la paternidad. No se trata solo de zombis: los infectados crean el conflicto, pero no son los únicos antagonistas, ya que hay cosas peores y más aterradoras que acechan en este apocalipsis. La trama emocional y los personajes complejos han resonado entre los fanáticos fuera de los géneros tradicionales en los que encaja la serie.

"De hecho, tengo un poco de miedo a las cosas de terror y zombis y todo eso. Normalmente, no vería ese tipo de programa", dijo Victoria Jin, una estudiante de derecho de 24 años.

Jin nunca jugó, pero comenzó a ver el programa con amigos; lo que la hizo permanecer comprometida fue el tercer episodio, que explora la relación entre el sobreviviente Bill (Nick Offerman) y su socio Frank (Murray Bartlett). El episodio destacado contó una historia de amor y esperanza en un mundo sombrío.

"Es el drama, hay mucha angustia, hay emociones y relaciones humanas, y eso definitivamente es lo que me hace volver a eso", dijo Jin. "Y como, vamos, Pedro Pascal. Siento que eso debería ser suficiente atractivo en sí mismo".

Las actuaciones no han pasado desapercibidas para los fanáticos, que ya especulan sobre las nominaciones al Emmy tanto para Pascal como para Bella Ramsey, quien interpreta a Ellie (entre su personaje Joel y su papel en "The Mandalorian" de Disney Plus, Pascal se ha convertido en el favorito de Internet). papá).

La trama del programa es simple, pero la clave de su éxito son los personajes complejos, explicó el ávido jugador, escritor y cineasta Michael Tucker.

"Creo que, debido a que se enfoca en esos arcos de personajes y relaciones, y cómo el mundo de la historia ejerce presión para forzarlos, esas cosas son realmente accesibles y universales", dijo Tucker, el creador del canal de YouTube Lessons from the Screenplay .

El formato televisivo permite que la trama y los personajes se desarrollen lentamente, a diferencia de una película. Con un videojuego jugado durante horas, esa duración ayuda a los espectadores a desarrollar empatía hacia los personajes.

El reconocimiento de los videojuegos como una forma de contar historias no es nuevo. Kim Shay, de 26 años, no es una jugadora, pero vio rumores en las redes sociales sobre el videojuego años antes de que se anunciara la serie de HBO. Vio videos completos del juego en YouTube y la historia la cautivó de inmediato.

"La narración es inmaculada en ese juego", dijo Shay.

Las adaptaciones de videojuegos están llamando la atención en Hollywood. Netflix ha tenido éxito con sus propias adaptaciones de videojuegos, "Arcane", una adaptación del juego en línea "League of Legends", y "Castlevania", una adaptación de una serie de videojuegos de acción y aventuras de terror gótico del mismo nombre. Pero al mismo tiempo, otros han fracasado.

Crear una adaptación exitosa no es tan simple como recrear el juego tiro por tiro. Pero tener a los creadores del juego involucrados en el proyecto fue algo que hizo especial a "The Last of Us". Si bien Druckmann jugó un papel importante en la serie, los actores de voz del videojuego también actuaron en el programa, incluidos Troy Baker y Ashley Johnson, quienes expresaron a Joel y Ellie en el juego. Los creadores deben tener una mente abierta sobre lo que permanece y lo que cambia, dijo Druckmann.

Lo que sumó al éxito del programa fue la asociación natural entre él y el showrunner Craig Mazin. En las conversaciones iniciales, Druckmann pudo ver que Mazin era fanático de "The Last of Us" y se tomó la historia en serio.

"Ha jugado varias veces y pensó en estos personajes, las relaciones y lo que significan. Y claramente tuvo un profundo impacto en él", dijo Druckmann.

Mientras Hollywood mira hacia más videojuegos, Druckmann enfatiza que el amor y el trabajo duro que implica un videojuego debe seguir siendo la principal prioridad para sus creadores.

"Es mi amor por los videojuegos, es primordial", dijo Druckmann. "Lo que me emociona es que siempre estamos tratando de hacer algo nuevo, porque el lenguaje de lo que puede ser la historia de un videojuego es más amplio que cualquier otro medio".