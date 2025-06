Idris Elba y Rey Carlos III se unen para producir documental sobre The King's Trust

El actor británico Idris Elba y el Rey Carlos III se han unido para coproducir un documental que explorará el impacto de The King's Trust, la organización benéfica fundada por el entonces Príncipe de Gales en 1976 para apoyar a jóvenes en situación vulnerable.

Elba, quien fue beneficiario de una beca artística otorgada por la fundación en su juventud, será uno de los productores del proyecto a través de su casa productora 22 Summers, que fundó junto a Diene Petterle.

"The King's Trust me dio una oportunidad que cambió mi vida", expresó Elba en un comunicado. "En un momento en que no contaba con los recursos para perseguir mis ambiciones, me ofrecieron un apoyo real y práctico, incluyendo ayuda financiera, que me ayudó a dar los primeros pasos para progresar en mi carrera".

El documental será dirigido por Ashley Francis-Roy y contará con Clare Bradbury como showrunner. Su estreno está previsto para el otoño de 2026 a través de Netflix.

La producción arrancará en los próximos días y narrará historias reales de jóvenes que han sido apoyados por la fundación en el Reino Unido y otros países donde también opera, informó el medio internacional Deadline.

Actualmente, Idris Elba continúa su labor de impacto social como fundador de The Elba Hope Foundation, que tiene como misión crear oportunidades para jóvenes con gran potencial pero sin acceso.

"Este documental trata de arrojar luz sobre lo que es posible cuando se abre una puerta, y por qué la labor de The King's Trust sigue siendo tan importante", añadió Elba.

El proyecto contará también con la participación de los productores ejecutivos Jonathan Smith, Eva Omaghomi y la propia Petterle, y se suma a la creciente oferta de contenido documental de Netflix centrado en temas de justicia social, superación y juventud.