Bate récord en cine con su ´Eras Tour´

Ciudad de México



La película documental The Eras Tour que muestra uno de los conciertos de Taylor Swift en su actual gira mundial se ha adjudicado oficialmente el título de la más exitosa de la historia, superando la recaudación de This Is It, de Michael Jackson.

Con el reciente estreno en cines de China del proyecto fílmico de la intérprete de Blank Space, este lunes, el portal Box Office reportó que Taylor Swift: The Eras Tour ya es el documental musical de mayor recaudación, al contabilizar 261,6 millones de dólares a nivel mundial, dicha cantidad superó la cinta del "Rey del Pop", que en 2009 registró 261,2 mdd.