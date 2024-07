Shogun lIdera los Emmy

Los Ángeles, California

The Bear arrasó en las nominaciones a los Emmy con una cantidad récord de 23 en serie de comedia, y "Shogun" lideró todas las nominaciones con 25, en un año dominante en todas las categorías para FX.

Las nominaciones para el aclamado fenómeno culinario "The Bear" incluyen a mejor serie de comedia y a mejor actor en una serie de comedia para Jeremy Allen White, ambos galardones que ganó en la ceremonia celebrada en enero a causa de las huelgas de guionistas y actores, junto con mejor actriz para Ayo Edebiri, que ganó mejor actriz de reparto en la última ceremonia.

También se benefició de una gran cantidad de nominaciones de actores invitados, como Jamie Lee Curtis y Olivia Colman, dos de varios ganadores del Oscar que obtuvieron nominaciones.

SUMA 93 POSTULACIONES

"Shogun" aprovechó la ausencia de los tres principales nominados del año pasado —"Succession", "The White Lotus" y "The Last of Us"— para dominar en la categoría de series de drama y darle a FX, un total de 93 nominaciones, un año sólido que a menudo está reservado para HBO, que incluso en su año "flojo" consiguió posicionarse en el segundo sitio, con 91 nominaciones.

Sus nominaciones incluyen a mejor serie de drama, mejor actriz en una serie de drama para Anna Sawai y mejor actor para Hiroyuki Sanada.

La serie sacudió la carrera en la categoría de drama cuando sus creadores dijeron en mayo que, a pesar de haber llegado al final de la historia de la novela histórica de James Clavell sobre las maquinaciones políticas en el Japón de principios del siglo XVII, estudiarían la posibilidad de hacer más de una temporada, desplazando a la favorita de la crítica de la categoría de serie limitada a la más prestigiosa de drama.

"True Detective: Night Country" fue un rayo de luz para HBO, cuyo éxito "Succession" terminó y está esperando las nuevas temporadas de "The White Lotus" y "The Last of Us".

MÁS CANDIDATOS

El show, un semi spinoff, de la franquicia de "True Detective", lideró las nominaciones en serie limitada o antología con 19, incluida la de mejor actriz para Jodie Foster por interpretar el papel de una jefa de policía que investiga muertes misteriosas en la oscuridad del invierno en el norte de Alaska. Se tiene previsto que peleé por el Emmy a mejor serie limitada con "Fargo", que tuvo 15 nominaciones y le da a FX la oportunidad de conseguir la triple corona si sus candidatos ganan serie de drama y de comedia, y con "Baby Reindeer", un fenómeno cultural menor y un advenedizo Emmy para Netflix en los últimos meses.

Foster fue otra de los ganadores del Oscar que recibió una nominación al Emmy, junto con la multi premiada Meryl Streep, que compite para mejor actriz de reparto en una serie de comedia por "Only Murders in the Building", con el ganador reinante del Oscar a mejor actor de reparto, Robert Downey Jr., que compite en la categoría de mejor actor de reparto en una serie imitada por interpretar varios personajes en "The Sympathizer", y Gary Oldman, que fue nominado a mejor actor en una serie de drama por "Slow Horses".

Volviendo a su programación habitual, la ceremonia se llevará a cabo el 15 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y será transmitida por ABC.