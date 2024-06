Conoce más sobre la nueva serie 'Tengo Que Morir Todas Las Noches'

Además de regresar a su querido México, después de cuatro años concentrada en abrirse camino en Hollywood, Cristina Rodlo encontró que la serie de Prime Video Tengo Que Morir Todas Las Noches, cuestiona y marca una diferencia en el mercado del entretenimiento.

LA HISTORIA

La historia de ocho capítulos, está basada en el libro homónimo de crónicas de Guillermo Osorno, que da testimonio del Bar El Nueve de la Zona Rosa de la CDMX, epicentro de la comunidad LGBTQ+ en la década de los 80.

Dirigida por Ernesto Contreras y Alejandro Zun, Tengo Que Morir Todas Las Noches es protagonizada por Antonio Toledano, David Montalvo, el actor español Brays Efe, Humberto Busto y Silvia Navarro.

"Yo siempre he buscado en mi carrera como actriz proyectos que cuestionen, que marquen diferencia, que digan algo, que cuando comiences a ver una serie o una película, seas una persona y cuando la termines de ver, seas otra", dijo la actriz originaria de Torreón.

"Para mí este es un proyecto que me llena el alma y que tiene todas esas palomitas que yo busco en un proyecto porque cuestiona, te hace pensar, te llena el alma, conectas con los personajes y sobre todo porque en Latinoamérica necesitamos historias diferentes, donde veamos a gente de todo tipo". En su rol de Aída, la actriz que en Estados Unidos tiene proyectos como Halo, The Beautiful Game y Too Old to Die Young, es una cantante en ascenso que tiene que ocultar su preferencia sexual, por su familia y para que no afecte su carrera.

Aída tiene una relación con Gloria, su manager que es 10 años mayor que ella, interpretada por la actriz Silvia Navarro.

Como pareja encuentran en el bar El Nueve un lugar seguro, una comunidad, un espacio donde puede ser ellas sin ser criticadas y se sienten protegidas.

"Trato siempre de hacer personajes completamente distintos unos de los otros, quienes conocen mi carrera lo saben que lo que hago en nada se parece, todo es distinto", señaló la actriz de 34 años.

"Cuando me ofrecieron la serie (hace dos años) yo tenía cuatro años de no trabajar en México, llevo viviendo seis años en Estados Unidos y sólo trabajaba allá, pero cuando me llega este proyecto la verdad es que me encantó. ¡Qué felicidad regresar a mi país! con este proyecto que me llena el alma".

Tengo Que Morir Todas Las Noches muestra personajes diversos de la comunidad gay en la década de los 80, que tratan de encontrar un lugar dentro de la sociedad que los satanizó. "Todos teníamos muchas ganas de contar esta historia que creo que se necesita mucho en nuestro país. Hay que contar algo diferente a lo que estamos acostumbrados".

Encarnar a Aída fue para Rodlo un regalo porque se identificó con su personaje en el sentido que ella dejó su casa en Torreón para desarrollar su carrera como actriz en la Capital del país.

Compartir escena con Navarro, su pareja de ficción, abonó mucho a su desempeño y el de los personajes.

"Al principio no querían que yo fuera actriz. Seguramente los papás de Aída tampoco querían que fuera cantante, mucho menos estaban estaban de acuerdo que fuera gay, que anduviera con su manager, 10 años mayor. Trabajamos muy de la mano Silvia y yo, quien es una tremenda actriz".