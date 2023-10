'Only Murders in the Building' tendrá una cuarta temporada

CIUDAD DE MÉXICO

Así lo anunció la plataforma de streaming Star+, a pocos días de haber transmitido para sus suscriptores el final de la tercera temporada.

Los más recientes episodios de la aclamada serie de comedia, ganadora de varios premios Emmy, reunió al trío protagonista con nombres famosos como los de Meryl Streep y Paul Rudd.

Only Murders in the Building es un show cocreado por Steve Martin y John Hoffman. Martin y Hoffman son productores ejecutivos junto a Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman y Jess Rosenthal.

Hasta el momento se desconocen más detalles de la cuarta temporada, aunque se espera que inicie su producción una vez que termine la huelga de actores en Hollywood.

La tercera temporada del show nos mostró al trío protagonista investigando un asesinato ocurrido en Broadway, a la vez que la gran capital del teatro intenta no tambalearse en el camino.