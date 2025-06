Lidera taquilla en EU

Ni Pixar ni los zombis fueron suficientes para destronar a "Cómo entrenar a tu Dragón" del puesto número uno en las taquillas de América del Norte durante el fin de semana. La nueva versión de acción real de Universal Pictures se mantuvo como la película de mayor ingreso, recaudando 37 millones de dólares en ventas de boletos en su segundo fin de semana, a pesar de los considerables nuevos estrenos de "Elio" y "28 Years Later", según estimaciones del estudio el domingo. "Cómo entrenar a tu Dragón" ha acumulado rápidamente 358,2 millones de dólares en todo el mundo.

Seis años después de su última entrega, "Cómo entrenar a tu Dragón", dirigida por Dean DeBlois, ha demostrado ser un potente renacimiento de la franquicia de DreamWorks Animation. Ya se está trabajando en una secuela para la producción de 150 millones de dólares, que rehace el cuento animado de 2010 sobre un niño vikingo y su dragón.

"Elio" de Pixar tuvo un fin de semana particularmente difícil. El estudio de animación de Walt Disney Co. a menudo ha lanzado algunos de sus títulos más importantes en junio, incluidos "Cars", "WALL-E" y "Toy Story 4". Pero "Elio", una aventura de ciencia ficción sobre un niño que sueña con conocer extraterrestres, registró unos modestos 21 millones de dólares, el peor estreno de la historia para Pixar.

"Esta es una apertura débil para una nueva película de Pixar", dijo David A. Gross, quien dirige la firma de consultoría cinematográfica FranchiseRe. "Estos serían números sólidos para otra película de animación original, pero esto es Pixar, y según el notable estándar de Pixar, la apertura está muy por debajo del promedio".

"Elio", originalmente programada para su lanzamiento a principios de 2024, tuvo un camino accidentado hacia la pantalla. Adrian Molina, codirector de "Coco", fue reemplazado a mitad de la producción por Domee Shi y Madeline Sharafian. En la conferencia D23 de Disney en 2022, America Ferrera apareció para anunciar su papel como la madre de Elio, pero el personaje ni siquiera existe en la película.

Disney y Pixar gastaron al menos 150 millones de dólares en la realización de "Elio", que no tuvo mejor desempeño internacional que en América del Norte, recaudando sólo 14 millones de dólares en 43 territorios. Pixar tropezó al salir de la pandemia antes de estabilizar su rendimiento con "Elemental" de 2023 (496,4 millones de dólares en todo el mundo) y "Inside Out 2" de 2024 (1.700 millones de dólares), que fue el mayor éxito de taquilla de la compañía.

"Elemental" fue la película de menor recaudación de Pixar con 29,6 millones de dólares. Se recuperó en las semanas posteriores para recaudar casi 500.000 dólares en taquilla. La primera película de la compañía, "Toy Story", se estrenó con 29,1 millones de dólares en 1995, o 60 millones ajustados por inflación. Queda por ver si las críticas decentes de "Elio" y la "A" de las audiencias de CinemaScore.

"28 ears Later" marcó el regreso de otra franquicia mucho más sangrienta. El director Danny Boyle y Alex Garland y retomaron su thriller apocalíptico pandémico 25 años después de "28 Days Later" y 18 años después de su secuela, "28 Weeks Later".

"28 Years Later" agregó otros 30 millones de dólares en 59 mercados extranjeros. El próximo fin de semana también debería ser competitivo en los cines, con "F1", de Apple y Warner Bros., y "Megan 2.0" de Universal llegando a las salas.

En seguida, la venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá

ASÍ LAS CIFRAS

1. "Cómo entrenar a tu Dragón", 37 millones de dólares.

2. "28 Years Later", 30 millones de dólares.

3. "Elio", 21 millones de dólares.

4. "Lilo & Stitch", 9,7 millones de dólares.

5. "Mission: Impossible — The Final Reckoning", 6,6 millones de dólares.

6. "Materialists", 5,8 millones de dólares.

7. "Ballerina", 4,5 millones de dólares.

8. "Karate Kid: Legends", 2,4 millones de dólares.

9. "Final Destination: Bloodlines", 1,9 millones de dólares.

10. "Kuberaa", 1,7 millones de dólares.