Dog Man lidera la taquilla en su segunda semana

NUEVA YORK.— En un tranquilo fin de semana invernal en la taquilla, la animación de DreamWorks "Dog Man" volvió a quedar como la película más vista en los cines en su segunda semana de estreno.

El lanzamiento de Universal Pictures, adaptado de la popular serie de novelas gráficas de Dav Pilkey, recaudó 13,7 millones de dólares en taquilla, según estimaciones del estudio el domingo. Los nuevos lanzamientos, la película de acción de Ke Huy Quan "Love Hurts" y el slasher temático del Día de San Valentín "Heart Eyes", quedaron rezagados tras "Dog Man".

Hollywood a menudo cede el fin de semana del Super Bowl a la pantalla pequeña. El año pasado, el muy criticado "Argylle" de Apple debutó en el mismo fin de semana. En cambio, la industria cinematográfica dedica más energía a promocionar sus éxitos de taquilla en tráilers para la enorme audiencia del fútbol en televisión.

No fue un fin de semana destacado para "Dog Man". Cayó bruscamente, con un descenso del 62% en su segundo fin de semana. Pero con un presupuesto de producción de 40 millones de dólares, "Dog Man" ya ha acumulado 54,1 millones de dólares a nivel nacional en dos semanas.

En segundo lugar quedó "Heart Eyes" de Spyglass Media Group, distribuida por Sony. La mezcla de horror y comedia romántica recaudó 8,5 millones de dólares en 3.102 cines. Las críticas han sido buenas para la película, dirigida por Josh Ruben y protagonizada por Oliva Holt y Mason Gooding, aunque el público quedó menos impresionado. Los cinéfilos le dieron una calificación de "B-" en CinemaScore. Spyglass produjo "Heart Eyes" por 18 millones de dólares.

"Love Hurts", la comedia de acción de 87North Productions ("John Wick", "The Fall Guy"), debutó con solo 5,8 millones de dólares en 3.055 cines. En su primer gran papel cinematográfico desde su regreso ganador del Oscar en "Everything All at Once", Ke Huy Quan interpreta a un tranquilo agente inmobiliario con un pasado de asesino a sueldo. Ariana DeBose coprotagoniza la película. También tuvo un presupuesto modesto de 18 millones de dólares.

El próximo fin de semana debería ser el de mayores ingresos en taquilla para Hollywood en el año con el lanzamiento de "Captain America: Brave New World" de Marvel y "Paddington in Peru" de Sony.

A continuación, el ingreso en taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:





TOP 10:

1. "Dog Man", 13,7 millones de dólares

2. "Heart Eyes", 8,5 millones

3. "Love Hurts", 5,8 millones

4. "Mufasa: The Lion King", 3,9 millones

5. "Companion", 3 millones

6. "One of Them Days", 3 millones

7. "Becoming Led Zeppelin", 2,6 millones

8. "Flight Risk", 2,6 millones

9. "Sonic the Hedgehog", 1,8 millones

10. "Moana 3", 1,5 millones