Premios Tony tampoco serán televisados

"Los Tonys estaban programados para llevarse a cabo en el United Palace en Washington Heights en Nueva York. La ceremonia iba a comenzar a las 20:00 horas con la conducción de Ariana DeBose y se transmitiría en vivo por CBS, así como por el servicio de transmisión Paramount+", dijo un representante de los Tony a Variety.

Las nominaciones de 2023 se anunciaron el 2 de mayo y Some Like It Hot obtuvo la mayor cantidad de nominaciones con 13, incluido el de mejor musical.

Shucked y & Juliet obtuvieron nueve nominaciones seguidas de Kimberly Akimbo con ocho. La reposición de A Doll's House dirigida por Jessica Chastain obtuvo ocho nominaciones al igual que Leopoldstadt de Tom Stoppard y la sátira política Ain't No Mo.

The Hollywood Reporter informó por primera vez la noticia.