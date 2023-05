Comparten sus secretos

Ciudad de México

Dicen que hay que tener cuidado con lo que deseas y eso es justamente lo que le pasa al futbolista Nico cuando recibe una oportunidad para probar la fama y la fortuna que se le esfumó por una lesión de rodilla al comienzo de su carrera en la película "Quiero tu vida".

Desde ese accidente, Nico (Erick Elías) vive alejado de las canchas con su esposa psicóloga Sara (Zuria Vega) y su hijo, deseando que el pequeño sea el futbolista que él no pudo ser. Hasta que un accidente le hace despertar convertido en un superastro del fútbol, con una mansión, casado con la despampanante influencer Sofi, interpretada por Bárbara de Regil.

Al principio está encantado por encontrarse en el que creía que era su camino correcto, pero con el tiempo se da cuenta de que le hacen falta relaciones verdaderas.

El filme, que se estrenó el miércoles en la plataforma de streaming ViX, es producido por Ventanarosa, la compañía de Salma Hayek Pinault, y dirigido por Jorge Colón, con un guion escrito por Jorge García Castro y José Tamez, el segundo un amigo cercano de Hayek con el que ha colaborado desde hace 30 años. Tamez también fungió como productor.

"Es mi otro marido", dijo Hayek sobre Tamez. "En estos años siempre hemos tenido la situación del fútbol de que yo soy súper fan y Pepe no tanto, solamente en los mundiales. Jamás me imaginé que iba a escribir un guion sobre fútbol, pero él sabía que no había manera de hacerme más feliz", agregó en una entrevista reciente por videollamada desde Nueva York.

Nico tiene dinero, es famoso y también guapo, pero se da cuenta de que nada de eso tiene valor y que, en su vida anterior, cuando creía que estando en la cima del fútbol sería feliz, estaba desperdiciando tiempo importante con su familia.

"Aunque yo no sé mucho de fútbol, para mí lo que me llamó la atención es adentrarnos en la vida de alguien que tiene un sueño frustrado, porque creo que todos tenemos alguno y explorar qué sería de nuestra vida si ese sueño se cumple", dijo Tamez desde la Ciudad de México.

"Qué sería de nuestras vidas si dejamos de echarle la culpa a todos los demás de lo que es nuestra vida", agregó Hayek. "Uno no disfruta lo que tiene por estar pensando en lo que no tiene".

Para Hayek el fútbol es la gran "pasión de México" y poder contar una historia de uno de los deportes más populares en el país era una oportunidad perfecta para demostrar su amor por la industria cinematográfica local.

En las dos realidades de Nico hay una constante: su hermano Abel, interpretado por Jesús Zavala, quien cuando es famoso lo rechaza, pues le recuerda que tiene años sin hablarle. Al final, Nico lo convence de acompañarlo a sus múltiples compromisos para darle soporte emocional. Abel conoce a Ángela (Natalia Téllez), la asistente de Sofi, de quien se enamora.

El rodaje no estuvo libre de contratiempos, especialmente en cuanto a las escenas muy realistas que incluyeron de partidos de fútbol entre el Club América, el equipo de Nico, y el Toluca, el equipo de su rival. Tienen cronistas deportivos profesionales, tomas en cancha y una participación especial del futbolista y entrenador Carlos Reinoso.