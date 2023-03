James Gunn dirigirá 'Superman: Legacy'

"Mi hermano Matt me dijo que cuando vio la fecha de estreno se echó a llorar. Le pregunté por qué. Él dijo:'Es el cumpleaños de papá'. Yo no me había dado cuenta.Perdí a mi papá hace casi tres años. Él era mi mejor amigo. Él no me entendió cuando era niño, pero apoyó mi amor por los cómics y mi amor por el cine y ahora no estaría haciendo esta película sin él", escribió.