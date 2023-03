Dirigirá James Gunn ´Superman: Legacy´

La película cuenta la historia del viaje de Superman para reconciliar su herencia kryptoniana con su educación humana como Clark Kent. James Gunn compartió en twitter que se inspiró en su familia para crear esta nueva historia, con la que busca que la diversión y el sentido emocional estén presentes.

"Mi hermano Matt me dijo que cuando vio la fecha de estreno se echó a llorar; le pregunté por qué, él dijo:´Es el cumpleaños de papá´. Yo no me había dado cuenta.Perdí a mi papá hace casi tres años. Él era mi mejor amigo. Él no me entendió cuando era niño, pero apoyó mi amor por los cómics y mi amor por el cine y ahora no estaría haciendo esta película sin él", escribió.