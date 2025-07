Así la nueva ´Supergirl´

Tras el éxito que ha representado la película "Superman", de James Gunn, el director dio un adelanto del siguiente largometraje de DC, "Supergirl", previsto para estrenarse el próximo año.

El director compartió un póster donde aparece Milly Alcock enfundada en el traje de la prima del Hombre de Acero, vista en un cameo en el filme, actualmente en salas de cine en México.

El primer look presenta a Supergirl al lado de un letrero que dice en inglés "Look Up", donde la última palabra está tachada y en su lugar "Out", un cambio de significado para poner el énfasis en la próxima protagonista.

La cinta de este personaje está prevista para llegar a cines el 26 de junio de 2026.

El largometraje estará basado en el cómic de Tom King y Bilquis Evely titulado "Supergirl: Woman of Tomorrow".