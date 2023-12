Supera 'Wonka' los 100 mdd en taquilla estadounidense

CIUDAD DE MÉXICO.-La cinta Wonka, protagonizada por Timothée Chalamet, sumó el miércoles ocho millones de dólares, cantidad que la ayudó a superar la marca de los 100 mdd, según los datos recopilados por Variety.

Su recaudación en Estados Unidos asciende los 102,5 millones de dólares. Por otro lado, a nivel global ha juntado 270 mdd por su gran desempeño, lo que significa un buen resultado para Warner Bros. y para el actor oriundo de Nueva York.

¡Patos! el filme animado de Illumination y Universal, se encuentra en la segunda posición con una recaudación de 30.6 mdd en Estados Unidos, pero con la esperanza de atraer más público por la temporada navideña.

La última cinta del universo extendido de DC, Aquaman 2, elevó sus ingresos a 52,5 mdd. El Color Púrpura de Warner Bros. consiguió la cifra de 29 mdd, después de tres días en cines.

Completando la lista del top cinco se encuentra Anyone But You, la comedia romántica que tiene como actores estelares a Sydney Sweeney y Glen Powell, con una recaudación de 13,3 millones de dólares.