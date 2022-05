Sucumben al ´trending´

A partir de esta semana, los usuarios de TikTok podrá utilizar clips de audio de temas como "Money", "Another Brick In The Wall (Part II)", "Comfortably Numb", "Wish You Were Here" y "See Emily Play", entre otros.

Curiosamente, ayer lunes también marca un momento significativo en la historia de la banda. Y es que han pasado exactamente 50 años desde que Pink Floyd ingresó al estudio para comenzar a grabar su álbum seminal The Dark Side Of The Moon, lanzado en 1972.