"Succession" lidera con 27 las nominaciones de los Premios Emmy 2023

"Dahmer- Monster: The Jeffrey Dahmer Story" y "Obi-Wan Kenobi" fueron nominadas este miércoles al Emmy 2023 a la mejor serie limitada, informó la Academia de la Televisión de Estados Unidos.

"Daisy Jones and the Six", "Fleishman is in Trouble" y "Beef" también competirán en la misma categoría en la 75 edición de los premios, prevista para el 18 de septiembre y cuya edición peligra por la amenaza de una huelga del sindicato de actores de Hollywood.

La 75 edición de los premios Emmy está prevista para el 18 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.