Stranger Things inicia quinta y última temporada

Stranger Things comenzó oficialmente la producción de su quinta y última temporada. Aún no se han anunciado detalles sobre una posible fecha de lanzamiento.

Originalmente, la producción estaba programada para comenzar en mayo de 2023, pero se detuvo debido a las huelgas de 2023 de la Writers Guild of America (WGA) y SAG-AFTRA. La última vez que Netflix lanzó nuevos episodios de la serie fue en julio de 2022.

OTROS PROYECTOS

Aunque esta será la temporada final de esta serie original de Netflix, no será la última entrega en el universo más amplio de Stranger Things. Otros proyectos en desarrollo incluyen la obra de teatro "Stranger Things: The First Shadow", que se estrenará en el West End de Londres, y una serie animada derivada sin título.

Creada por los hermanos Duffer, Stranger Things"debutó por primera vez en julio de 2016 y rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix. Solo la cuarta temporada acumuló 140.7 millones de vistas a nivel mundial, y el 6 de noviembre, el día en que Will Byers desaparece en la serie, ha sido aclamado por los fanáticos como el "Día de Stranger Things". A lo largo de su emisión, el drama de ciencia ficción ha sido nominado para más de 230 premios y ha ganado 70, incluidos 12 premios Emmy y un Peabody.

GRAN ÉXITO

El éxito del programa se extiende incluso más allá de Netflix. Rutinariamente, artículos o canciones que se utilizan en la serie, como los waffles Eggo, han experimentado un aumento en su popularidad. Después de que la canción "Running Up That Hill" de Kate Bush, lanzada en 1985, se utilizara en la temporada cuatro, la canción ingresó por primera vez al top 10 de la lista Billboard Hot 100 en sus 38 años de historia.

¡NO HAY QUINTO MALO!

La quinta temporada de la serie traerá de vuelta a Millie Bobby Brown como Eleven, Finn Wolfhard como Mike, Caleb McLaughlin como Lucas y muchos más. Además, el rostro que se unirá al elenco en la próxima temporada es la estrella de ´Terminator´, Linda Hamilton.