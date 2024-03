La risa como un arte

CIUDAD DE MÉXICO.- Tiene 78 años, casi 60 de carrera como comediante, y tal como lo expone en el que es el primer documental sobre su vida, Steve Martin inició como un personaje, se hizo popular como otro y ahora es alguien muy, muy distinto.

Steve! (Martin) Un Documental en 2 Piezas (Steve!), que se estrena hoy en Apple TV, fue dirigido por Morgan Neville, quien contó que se tardó más de tres años en concretar todo el proyecto debido a la cantidad de información y material para organizar.

"Si ves el archivo de los inicios de Steve, era una persona muy distinta a la que es hoy, y no podemos esperar que sea el mismo, pero se nota un gran cambio entre su forma de ser en el escenario.

"A mitad de su carrera era otro. Y si hablas con él ahora, no tiene nada que ver con el escenario, y creo que fue muy laborioso entender cómo podría ´reconciliar´ esas mismas personalidades en una narrativa", destacó Neville, ganador del Óscar en el 2014 por el documental A 20 Paso de la Fama (Twenty Feet from Stardom).

Este trabajo, dividido en dos episodios de poco más de hora y media cada uno, muestra clips extraídos de los archivos personales del ganador del Emmy y del Grammy, y quien ha sido uno de los conductores más vitoreados de la ceremonia de los Premios de la Academia.

"Steve nos dejó escarbar y escarbar en sus archivos personales y mucho de lo que se ve nos tomó un año encontrarlo. Hay material de él donde está con cabello largo y en blanco y negro, sabíamos de él, pero no sabía donde estaba.

"Él tenía idea de algunos videos, y nos pusimos a investigar, pidiendo nombres, números, correos. Ese material terminamos encontrándolo con una persona que trabajó con su anterior manager", platicó el cineasta en conferencia virtual desde Los Ángeles.

De hecho, Neville contó que, por haber dado con todo el material que obtuvo, decidió que la primera parte sería con imágenes de archivo, mientras que la segunda sería con entrevistas y testimonios actuales.

Mientras en uno hay fragmentos de su debut en los escenarios, y de cómo pasó de ser un comediante a un rey del stand up, en la segunda hay relatos que incluyen a Meryl Streep y Selena Gomez, o a sus compañeros y camaradas de Los Tres Amigos (Three Amigos!), Martin Short y Chevy Chase.

"Un día encontramos una caja con un montón de cosas personales y le preguntamos qué había, era su diario de 1975, y dijo, está bien, pueden tenerlo. Fue un voto de confianza porque no me lo habría dado en el primer día de trabajo, eso es muy importante. Hay una entrevista que su mismo papá le hace. es algo único".

Ahora se dedica a proyectos muy exclusivos, como Only Murders in the Building, y se dedica a tocar el banjo y música bluegrass, así como a pasear en bicicleta y a caballo, en su finca de California.