Spielberg estrenará "The Fabelmans" en Toronto

Steven Spielberg llevará su muy personal película " The Fabelmans " al Festival Internacional de Cine de Toronto a finales de año, dijeron los organizadores. La película tendrá su estreno mundial en el festival, según ha dicho Spielberg está basada en sus primeros años de vida y también será la primera ocasión que el cineasta esté en el festival.

El Festival Internacional de Cine de Toronto, que se realizará del 8 al 18 de septiembre, previamente anunció los estrenos mundiales de "Glass Onion: A Knives Out Mystery" de Rian Johnson, el drama protagonizado por Harry Styles "My Policeman" y la película histórica de Gina-Prince Bythewood epic "The Woman King", con Viola Davis.

Universal Pictures estrenará "The Fabelmans" se estrenará en cines el 11 de noviembre y se espera que sea una fuerte contendiente en la próxima temporada de premios.