"Spider-Man" domina taquilla durante Día Nacional del Cine

ARCHIVO - Tom Holland llega a la premier de Spider-Man: No Way Home en Los Ángeles, el lunes 13 de diciembre de 2021.

La primera promoción por el "Día Nacional del Cine" se convirtió en el día con mayor afluencia del año, atrayendo a una cantidad estimada de 8,1 millones de personas el sábado, de acuerdo con The Cinema Foundation. La promoción, que se ofreció por un solo día en más de 30.000 pantallas y se aplicó en más de 3.000 complejos, incluidas las cadenas AMC y Regal Cinemas, recaudó una taquilla preliminar de 24,3 millones de dólares, de acuerdo con la firma de datos Comscore.

El Día Nacional del Cine estaba dirigido a inundar los cines con espectadores durante el fin de semana festivo por el Día del Trabajo, que generalmente es uno de los fines de semana más tranquilos de la industria.

"Este evento superó nuestras mayores expectativas", dijo Jackie Brenneman, presidenta de The Cinema Foundation, una rama sin ánimo de lucro de la Asociación Nacional de Propietarios de Cines, en un comunicado. "La idea del día era agradecer a los cinéfilos un verano increíble, y ahora tenemos que agradecerles un día increíble".

Otros países también han experimentado con descuentos similares en los boletos, pero la promoción del sábado fue la primera de su tipo a una escala tan grande en Estados Unidos. Los organizadores del Día Nacional del Cine dijeron que el evento podría volverse anual.

"Esto demuestra que a la gente le gusta ir al cine", señaló Paul Dergarabedian, analista sénior de medios de comunicación de Comscore. "El precio siempre es una consideración".

Los primeros lugares

Las tres películas que dominaron la taquilla durante ese día fueron "Top Gun: Maverick", protagonizada por Tom Cruise; "DC League of Super Pets" y "Bullet Train". Otra cinta que atrajo mucho público fue "Spider-Man: No Way Home", que volvió a colocarse en la cima.

