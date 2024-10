Entretenida, pero con fallas

La vida empieza a los 40, dicen. Y es que con la mediana edad llega, sin duda, el sosiego y madurez, pero también mayor seguridad económica y personal. Y para algunos, ese añejamiento resultará físicamente benéfico. Justo llega una cinta de un par que no se cuece al primer hervor: Lobos.

Cuarto de hotel, época actual. Se oye un trancazo y explosión, después silencio. Una mujer (Amy Ryan) trata de reanimar a alguien. No hay respuesta. Temblorosa, decide marcar un número. Un hombre le pide no moverse de ahí. Él resolverá el problema, pero no será el único que lo intente.

Este filme abreva de varias temáticas y géneros. La referencia inmediata por sus protagónicos, Pitt y Clooney, es La Gran Estafa: hay temática de atraco, con una noche interminable estilo Después de Hora pasando por El Profesional, y una pizca de Tarantino (con todo y cajuelas). Pero lo que permea (o quiere permear) es la acción y la comedia.

Ahora bien, el querer abarcar muchas temáticas y elementos, hace que el tronco del guion se vaya bifurcando en más y más ramas: hay problemas con el ritmo, que a ratos es innecesariamente pausado, no todos los chistes entran perfecto, y hay más de un diálogo medio tieso.

Por otro lado, esto se compensa con secuencias genuinamente entretenidas, especialmente las automovilísticas. Es ameno, cómo el tema inicialmente grotesco (hacer limpieza de un cuerpo) va debrayando en situaciones inverosímiles. Algunas funcionan, otras, no.

LOBOS

Dos estrellas y media

Dirige: Jon Watts

Actúan: George Clooney, Bradley Pitt, Amy Ryan

Duración: 108 min.