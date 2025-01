Anuncia estreno y elenco renovado

Joel (Pedro Pascal) en ´The Last of Us´ 2 .

Por: Agencia Reforma

Enero 13, 2025 -

La serie "The Last of Us", basada en el aclamado videojuego de Naughty Dog, se prepara para regresar a las pantallas en abril de 2025. Aunque la fecha exacta del estreno aún no ha sido revelada, la noticia fue confirmada por Neil Druckmann, cocreador, guionista y productor ejecutivo, durante la conferencia de Sony en el CES 2025 en Las Vegas.

La segunda temporada constará de siete episodios y continuará la historia de los sobrevivientes Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey) y Tommy (Gabriel Luna).

"Cinco años después de los eventos de la primera temporada, Joel y Ellie se ven arrastrados a un conflicto entre ellos y un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás", dice la sinopsis de la segunda temporada.

El nuevo avance, lanzado durante el CES, ofrece un vistazo a los nuevos personajes que se unirán a la trama. Kaitlyn Dever interpretará a Abby, una figura central en esta entrega, mientras que Jeffrey Wright regresa como Isaac, personaje que ya había doblado en el videojuego original. Otros integrantes del elenco incluyen a Isabela Merced, como Dina; Young Mazino, como Jesse; Ariela Barer, como Mel; Tati Gabrielle, como Nora; Spencer Lord, como Owen y Danny Ramirez, como Manny.

Además, el tráiler incluye imágenes inéditas y fragmentos del primer adelanto lanzado en 2023, donde se presentó a Catherine O´Hara como estrella invitada junto a escenas de Joel (Pedro Pascal).

Para los seguidores del universo de "The Last of Us", abril no sólo traerá la nueva temporada. Naughty Dog también lanzará una versión remasterizada del segundo videojuego para PC.