La lucha por los derechos laborales en Hollywood

Hollywood creó un espectáculo de felicidad y alcanzó algo parecido a la normalidad en un momento en el que lucha por sacudirse los efectos de las huelgas de actores y guionistas y uno de los años más tumultuosos en la historia de la industria.

Sin embargo, los Premios de la Academia del fin de semana pasado no eludieron el conflicto laboral que frenó la producción la mayor parte de 2023. El reconocimiento a las huelgas, que llegó en la noche más importante del cine tras una temporada de premios en el que fue evadido, se produce cuando los trabajadores técnicos y manuales podrían ser los próximos en desafiar a los estudios, y los actores de videojuegos podrían estar a semanas de su propia huelga.

MONÓLOGO DE KIMMEL

En vivo para todo el mundo, el anfitrión de los Oscar, Jimmy Kimmel, dedicó parte de su monólogo de apertura a prometer a los miembros del sindicato y a quienes trabajan tras bambalinas que las estrellas de Hollywood los apoyarían, en solidaridad con los trabajadores que apoyaron a los actores durante la huelga del año pasado.

"Los apoyamos plenamente, obviamente, como ellos lo hicieron con nosotros", dijo Fran Drescher, presidenta del sindicato de actores, a The Associated Press en la alfombra roja de los Oscar.

Kimmel aprovechó la oportunidad para arrojar aún más luz sobre el asunto.

"Por cinco meses, este grupo de guionistas, actores, directores, la gente que realmente hace las películas dijo: 'No aceptaremos un acuerdo'... bueno, los directores no, ustedes se rindieron de inmediato", dijo Kimmel durante el programa, mezclando un poco de humor. "Pero el resto de nosotros dijimos que no aceptaríamos un acuerdo sin protecciones contra la inteligencia artificial (IA)".

Entonces agradeció a los trabajadores de Hollywood que ahora están envueltos en su propia lucha laboral, trayendo al escenario a decenas de choferes, trabajadores de iluminación, montadores de escenografía y más como agradecimiento.

"Gracias por estar con nosotros", dijo Kimmel. "Y también, queremos que sepan que, en sus próximas negociaciones, también estaremos con ustedes".

En otras épocas los Premios de la Academia habrían sido el último lugar para una expresión de solidaridad como la de Kimmel. Los gremios en medio de las luchas laborales actuales se formaron en la década de 1930 en gran parte por los temores de que la recién fundada Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas se convirtiera en una organización de los estudios para mantener bajos los salarios. Actores, directores, guionistas y otros trabajadores eventualmente ejercerían un mayor control sobre la academia de cine, con amenazas de boicotear los Oscar entre sus estrategias.

Los mismos temores de ser reemplazados por la inteligencia artificial que alimentaron las huelgas de actores y guionistas pueden llevar a una huelga de actores de videojuegos, que también están representados por el SAG-AFTRA (Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión).

En un panel en el Festival de Cine y TV SXSW un día antes de los Oscar, el director ejecutivo y principal negociador de SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, dijo que podría ocurrir una huelga en cuestión de cuatro a seis semanas.

"En este momento es probable, al menos 50/50, si no es que más, que terminemos en huelga", dijo Crabtree-Ireland, "debido a la incapacidad de superar estos problemas básicos de la IA".

Los actores que trabajan en videojuegos van desde actores de doblaje hasta acróbatas. Su contrato a largo plazo expiró hace más de un año, y ha habido pocos avances en meses de negociaciones. En septiembre, los actores de los videojuegos otorgaron abrumadoramente a sus líderes la autoridad para convocar a una huelga contra el colectivo de empresas que los contratan. La última vez que se fueron a huelga fue durante seis meses en 2016 y 2017.

La Alianza Internacional de Empleados del Escenario Teatral (IATSE por sus siglas en inglés), cuyos miembros incluyen directores de fotografía, operadores de cámara, escenógrafos, carpinteros, peluqueros y maquilladores y demás trabajadores técnicos, planea reanudar sus negociaciones la próxima semana con los estudios de Hollywood, representados por la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP por sus siglas en inglés), el mismo grupo con el que negociaron los actores y guionistas.

Las negociaciones sobre aumentos salariales y protecciones contra el exceso de trabajo, que comenzaron la semana pasada, afectarán a unos 50.000 trabajadores en el área de Los Ángeles, dijo IATSE.

Hace tres años, las negociaciones llegaron al borde de una huelga antes de que se alcanzara el contrato actual. Fue un presagio de la disrupción masiva que se produjo el año pasado.

"Creo que este es un año muy dinámico porque todo el mundo se ve afectado por los cambios significativos que han ocurrido en nuestra industria, especialmente la IA", dijo Drescher. "Es un puñetazo de izquierda y un gancho de derecha, la AMPTP lo está recibiendo de todos lados. Pero hace mucho tiempo que debía haberlo hecho".