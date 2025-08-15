Alistan su biopic

La vida y carrera de la cantante irlandesa Sinéad O´Connor, fallecida en 2023 a los 56 años, llegará a la gran pantalla en una película biográfica actualmente en desarrollo.

El proyecto será producido por las compañías irlandesas ie: entertainment en colaboración con See-Saw Films y será dirigido por Josephine Decker, contando con un guion escrito por la autora Stacey Gregg.

La cinta explorará la infancia y juventud de O´Connor, así como sus primeros pasos en la industria musical, mostrando cómo una joven de Dublín alcanzó la fama mundial y se convirtió en símbolo de protesta contra el sexismo y la corrupción de la Iglesia católica.

Ciudad de México / Reforma