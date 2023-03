Critica AMLO sin fundamentos

Ciudad de México

No obstante, expresó su preocupación de que el mandatario busque con sus opiniones a los medios, lo que él pone de manifiesto en el filme, que estrenó el pasado 23 de marzo en más de 3 mil 500 salas: polarizar y dividir a los mexicanos.

"Es una manera de usar esta famosa ´caja china´... de la que tanto hablé en La Dictadura Perfecta, porque creo que hay tantos temas tan relevantes para la vida pública del país".

QUE PONGA ATENCIÓN A LO SUYO

"Y que el Presidente se dedique a hacer crítica de cine sin fundamentos, la verdad es que es no poner en su justa dimensión el actual estado del país", comentó Estrada en charla telefónica.

Expuso que, desde su punto de vista, hay temas más importantes que merecían la atención de AMLO, como informar claramente por qué murieron decenas de migrantes asfixiados en una estación incendiada del Instituto Nacional de Migración (INM), por ejemplo.

"Eso es lo que ahorita nos tiene a todos con asombro y esta llamada de atención al horror y al infierno en que esto se puede convertir, pero venimos acarreando muchos otros... Seguimos sin hablar de cosas también importantes, como la militarización, que siguen apareciendo escándalos de corrupción.

DA MUCHO DE QUÉ HABLAR

"Sí hay un clima que requeriría más seriedad y atención que una película que, efectivamente, está ahora en cartelera y está dando de qué hablar, pero hay muchas cosas más importantes de las que se debería de ocupar el Presidente", subrayó Estrada.

López Obrador dijo, primero, que ya había visto el filme y que éste le parecía "un churro" y que iba a ser un éxito para el sector de los "conservadores".

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo se contradijo.

"A lo mejor sí (la voy a ver), tengo problemas ya con ese director, porque de las últimas películas que vi, porque no soy muy aficionado al cine, lo lamento porque es algo excepcional, es arte, es buen gusto, pero pues quizá por, en la realidad que vivo. ¿No? Ya no me hace falta más drama, es muy rica mi realidad, mi experiencia", agregó el presidente.

NO ES NOVEDAD

El cineasta, acostumbrado a la descalificación de gobiernos por su trabajo cinematográfico, lamentó la contradicción del jefe de la nación.

"Le guste o no y a nosotros también nos guste o no, porque llegó de una manera legal, democrática a ese puesto y tendría que darle la estatura y el tamaño de la investidura que le fue otorgada por todos nosotros", criticó el cineasta.

Lo más grave, estimó Estrada, es la falta de respeto en toda la polémica.

"Todas las opiniones, si son respetuosas, son válidas. Y más cuando hay argumentos, porque nadie somos monedita de oro, pero aquí hay el síntoma de los tiempos de intolerancia, que es de lo que habla mi película, pues simplemente se materializa como resultado", concluyó Estrada.